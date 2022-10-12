Osmaniye'de 20 artçı deprem

Osmaniye ili Düziçi ilçesinde dün saat 18.48’de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, bu depremin ardından ilçede 20 artçı depremin olduğunu duyurdu.

Osmaniye ili Düziçi ilçesinde dün saat 18.48’de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada, "11 Ekim tarihinde Osmaniye İli Düziçi ilçesinde meydana gelen Mw 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra bugün saat 09:50 itibarıyla büyüklükleri 1.0 ile 2.9 arasında değişen 20 adet artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.