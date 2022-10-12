Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı
Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk ve yağışlı hava yüzünü göstermeye başladı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Ankara sağanak yağışlı olacak. İşte ülke genelinde il il hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Ekim hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcak havaların ardından yurt genelinde termometreler düşerken, çarşamba günü için uyarı geldi.
Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 10°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 31°C
Az bulutlu
ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu
HATAY 15°C, 29°C
Az bulutlu
ISPARTA 11°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 16°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık