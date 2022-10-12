Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Ekim hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcak havaların ardından yurt genelinde termometreler düşerken, çarşamba günü için uyarı geldi.Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 11°C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 15°C, 21°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 11°C, 21°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 14°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 10°C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 17°C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR 16°C, 25°CParçalı ve az bulutluMANİSA 15°C, 26°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 16°C, 31°CAz bulutluANTALYA 21°C, 29°CAz bulutluHATAY 15°C, 29°CAz bulutluISPARTA 11°C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 10°C, 22°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluKONYA 11°C, 22°CParçalı ve az bulutluSİVAS 5°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 10°C, 20°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 12°C, 24°CParçalı bulutluKASTAMONU 5°C, 20°CParçalı bulutluSİNOP 16°C, 22°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutluARTVİN 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 2°C, 18°CParçalı ve az bulutluKARS 0°C, 18°CParçalı ve az bulutluMALATYA 10°C, 23°CParçalı ve az bulutluVAN 8°C, 18°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 30°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 13°C, 29°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 15°C, 27°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 18°C, 30°CAz bulutlu ve açık