CHP'li Esenyurt Belediyesi tepki toplayan Miss Uganda etkinliği afişini önce paylaştı sonra sildi!

Geçtiğimiz yıllarda Esenyurt'ta mühürlenen bir gece kulübünde yapılan ve büyük tepki toplayarak Türkiye'nin gündemine oturan Miss Uganda Güzellik Yarışması bir yıl aradan sonra CHP'li Esenyurt Belediyesi tarafından yeniden düzenlenmek istendi. Esenyurt Belediyesi, Kardeş Kültür Festivali adı altında Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenleneceği organizasyonu afişle duyurdu. Ancak daha sonra paylaşımını sildi. “Miss Uganda” etkinliği'nin Esenyurt Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği iddia edildi.

Esenyurt Belediyesi, “Kardeş Kültürler Festivali” kapsamında ‘Miss Uganda Esenyurt Güzellik Yarışması' düzenleyeceklerini duyurmuştu.Etkinliğin Esenyurt Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği öğrenildi. TELE1'in iddiasına göre Esenyurt Kaymakamı'nın İl Dernekler Birliği Başkanı'na sözlü olarak etkinliğin Türk örf adet ve geleneklerine uygun olmadığını söylediği ve bu nedenle Miss Uganda Esenyurt etkinliğinin iptal edildiği belirtildi.İptal edilen etkinlikle ilgili belediyeye yazılı bir metin gelmediği, etkinliğe katılan Ugandalıların gözaltına alındığı bilgisinin ise doğru olmadığı öğrenildi.2020'DE YAPILAN ETKİNLİK BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTIMiss Uganda'nın 2020'deki ilk yarışması kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı 2020 yılının kasım ayında bir kapatılan bir gece kulübünde düzenlenen yarışmadan gelen görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.İzleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansımıştı.