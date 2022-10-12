Aydın'da 136 düzensiz göçmen yakalandı
Didim ve Kuşadası ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 136 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçle mücadelesini sürdürüyor.
Ekipler, devriye esnasında Didim açıklarında bir yelkenliyi durdurdu.
Ekipler, teknedeki 100 düzensiz göçmen ile 2 organizatörü yakaladı.
Toplam 136 göçmen yakalandı
Kuşadası açıklarında ise lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen ile 2 organizatör karaya çıkarıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Jandarmaya teslim edilen 4 organizatörün ifade işlemleri sürüyor.