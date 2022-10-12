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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesi' tartışması: Yüzde 400'e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, teklifleriyle kabul edilen su tarifesinde yüzde 50 indirim kararına ilişkin konuştu. ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edildikten sonra tekrar kabul edilen kararın mahkemeye taşınacağını belirten Köse, "Su ücretlerine yüzde 400'e varan fahiş zam ile tahsilat yaparken, vatandaşlarımızın canını yakarken hiç mi vicdanınız sızlamadı?" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesi' tartışması: Yüzde 400'e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?
Ekleme: 12.10.2022 - 23:36 Güncelleme: 12.10.2022 - 23:57 / Editör: Ozge Selin
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesi' tartışması: Yüzde 400'e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında ayın üçüncü toplantısını yaptı.

Burada konuşan Köse, kademeli su faturası tarifesi uygulamasının ardından özellikle köylerdeki vatandaşlardan fiyatların çok fazla olduğu şikayetleri geldiğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatleri arasında suya indirim bulunduğunu hatırlatan Köse, 'kademeli su faturası tarifesi' uygulamasının iptalini teklif ettiklerini ancak kabul edilmediğini aktardı.

'Yüzde 50 indirim teklifi mahkemeye taşındı'

Köse, daha önce veto edilen başkentte su ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilmesi kararını bu hafta Meclisten tekrar geçirdiklerini belirterek teklifin ardından köylerde belediye desteği alanların tehdit edildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin, su fiyatlarında yüzde 50 indirime gidilmesine ilişkin kararı yargıya taşıyacağını belirten Köse şöyle devam etti:

'Sayın Mansur Yavaş, su ücretlerine yüzde 400'e varan fahiş zam ile tahsilat yaparken, vatandaşlarımızın canını yakarken hiç mi vicdanınız sızlamadı? Bizim yaptığımız sadece 1,5 yılda Üretici Fiyat Endeksi ve başlangıçtaki fahiş zamla beraber fahiş artışı dengelemek. Sadece su ücretlerine yüzde 50 indirim yapıyoruz, sıfırlamıyoruz. 'Suyu ücretsiz verin.' demiyoruz.'

'Fahiş artışı dengeliyoruz'

Köse, 4 büyükşehir belediyesindeki su fiyatlarının ortalamalarına değinerek 'Muğla'da 13,34 lira, Mersin'de 10,4 lira, Adana'da 9,7 lira, Hatay'da 4,8 lira. Bu ortalamaların ortalaması 9 lira. Şu anda Ankara'daki suyun ortalaması 18 lira. Bizim yaptığımız sadece bunu yarıya indirmek. Çünkü yüzde 100 daha fazla. Burada sadece dengesiz bir fahiş artışını dengeliyoruz.' dedi.

İndirim teklifinin ardından bazı ilçelere su ulaştırılmaması, projelerin iptal edilmesi ve personelin işten çıkarılması gibi tehditlerde bulunulduğunu anlatan Köse, 'Mansur Yavaş neden bu mesajları göndererek panikledi ve maalesef fahiş zammı savunur hale geldi? Ankara halkını neden tehdit ediyor? Tüm hemşerilerimizin ve kamuoyunun bunun açıklığıyla öğrenmesi lazım.' diye konuştu.

Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesi' tartışması: Yüzde 400'e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?
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