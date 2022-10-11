Şafak vakti DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BASKIN YAPTI
Yabancı uyruklu zanlıların bulunduğu yerlere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.
Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alınırken Özel Harekat polisleri evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan 5 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polis firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.