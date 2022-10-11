Şafak vakti DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.Yabancı uyruklu zanlıların bulunduğu yerlere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alınırken Özel Harekat polisleri evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.Gözaltına alınan 5 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Polis firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.