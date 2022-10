Mutfak döşemelerinin altından çıktı: Bir anda milyoner oldular

İngiltere'nin Ellerby kasabasında büyük bir keşfe imza atıldı. Daha önce adını dahi duymadığımız küçük bölge tüm dünyaya manşet oldu. Neden mi? Nedeni bir çiftin mutfağından çıkan ve rekor fiyata satılan altınlar.İngiltere'nin kuzeyinde yer alan sakin kasabada yaşayan bir çift, eskiyen mutfaklarını yenileme kararı aldı. Döşemelerini yenilemek için söken çift, beton ve tahtaların altına oyulmuş, tuzla kaplı bir toprak kap ortaya çıkardı.Eski olduğu her halinden belli olan ve pislik içindeki fincan, bir meşrubat kutusundan daha büyük değildi. Merakla fincanı yerden alan çift, fincanın içindekileri gördüğünde ise hayatlarının şokunu yaşadı. Eski fincanın içinden çil çil altın çıktı.Yapılan incelemeler, çiftin yaptığı keşfin gerçekten de altın hazinesi olduğunu ortaya çıkardı.Spink & Son adlı müzayede evinin, eylül ayında CNN International'a gönderdiği basın açıklamasında keşfin, 'İngiltere'de şimdiye kadar ortaya çıkarılan 18. yüzyıl İngiliz altınlarının en büyük hazinelerinden biri' olduğu ifade edildi.Para, Ellerby'da yaşayan çiftin evinde, döşeme tahtalarının altındaki kapta muhafaza edilmişti ve 18. yüzyıldan kalma madeni paraların tarihi 1610'dan 1727'ye kadar uzanıyordu. Altın aslen Baltık ticaretinde servet kazanan ve kökenleri Hull kentine dayanan seçkin aile Fernley-Maisters'a aitti. Kereste, kömür ve demir cevheri ithalat ve ihracatına katılımlarıyla biliniyorlardı ve sonraki nesiller 1700'lerin başında Parlamento Üyesi olarak görev yapıyordu.Müzayedeciler, bugünün harcama gücünde madeni paraların tahmini değerinin 100 bin sterlin olduğunu söyledi ve altınların değerinin 250 bin sterline kadar yükselebileceği açıkladı.Bulunan 360'tan fazla altın sikke ile ilgili açıklama yapan Spink & Son'un müzayedecisi Gregory Edmund, olağanüstü hazinenin İngiliz arkeolojisindeki herhangi bir buluntuya benzemediğini ve çok özel olduğunu söyledi. Edmund basın açıklamasında, 'Bu, alçakgönüllü bir konumunda yapılan, harika ve gerçekten beklenmedik bir keşif' dedi ve ekledi:260'tan fazla madeni paradan oluşan bu buluntu, aynı zamanda Britanya'dan ve kesinlikle 18. yüzyıl dönemi için arkeolojik kayıtlardaki en büyüklerden biri.Basın açıklamasında, paraların 1694'te evlenen Fernley-Maisters, Joseph ve Sarah'ya ait olduğu ifade edildi. Spink & Son'a göre, Maisterler 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar etkili bir ticaret ailesiydi. Baltık devletlerinden demir cevheri, kereste ve kömür ticareti yaptılar. Müzayede evi, çiftin ölümünden kısa süre sonra ailelerinin soyunun azaldığını, bu nedenle muhtemelen madeni paraların asla geri alınmadığını da ekledi.Edmund ayrıca, bulguların o sırada kullanılan 50 ve 100 sterlinlik madeni paralar olduğunu söyledi ve ekledi:Altınların satıldığı müzayede ise önceki gün gerçekleşti. Müzayede evi, altınlara başlangıçta 200 bin ila 250 bin sterlin arasında fiyat biçse de, hazinenin satış fiyatı beklenenin çok daha üzerinde oldu. Spink & Son Müzayede Evi, nihai satış fiyatını 'kesinlikle olağanüstü' olarak nitelendirdi. Hikayenin dünya çapında bu denli dikkat çekmesinin ardından, madeni paralar Londra'daki Spink & Son müzayedecileri tarafından ayrı ayrı satıldı ve böylece toplam değerleri 754 bin sterline ulaştı.Müzayede evi, Amerika'dan Avustralya'ya ve hatta Japonya'ya kadar, dünyanın her yerinden özel koleksiyoncuların ilgisiyle karşılanan koleksiyonu, 'İngiltere'de bulunan en büyük 18. yüzyıl İngiliz altın sikkelerinden biri' olarak nitelendirdi.Müzayedeci Gregory Edmund, koleksiyonu 'tamamen tesadüfi bir keşif' olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:Keşif, mükemmel madeni paralardan oluşmuyor, onlar zor bir hayat geçirmiş madeni paralar. Bununla birlikte, madeni paraların sayısı ve benzersiz gömme yöntemi, İngiltere Merkez Bankası'nın ilk on yılındaki karmaşık İngiliz ekonomisini takdir etmek için olağanüstü bir fırsat. Ve 'banknot'a karşı o dönemki güvensizliği gözler önüne seriyorGregory, birçok koleksiyoncu nadir koleksiyon için bir servet ödedikten sonra satışı 'heyecan verici' olarak nitelendirdi ve 'bir daha asla böyle bir müzayede görmeyeceğini' de sözlerine ekledi.