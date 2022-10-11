Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana 11 yıl hapis cezası

2021 Kasım ayında, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet bir olay yaşanmıştı.Metronun Bostancı durağına geldiği sırada Emrah Yılmaz isimli şahıs, kadınlarla tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu.Olay sonrası ''silahla tehdit', 'basit yaralamaya teşebbüs', 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 3 ay kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Hakim karşısına son kez çıktıİstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Emrah Yılmaz katıldı, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.Tutuklu sanık Emrah Yılmaz, savunmalarını tekrar ederek, 'Görüntülerde eksik var. Olayın başı görünmüyor. İstanbul'da kalabalık bir şehirde yaşıyoruz ve böyle sıkıntılar olabiliyor. Metroda o arkadaşın bana müdahale etmesi olayın daha da büyümesine sebep oldu. Ben başta maskesini takmak için sadece uyarmıştım. Ben kimseye hakaret etmedim. Kaba kuvvette de bulunmadım. Bana tekme atan kendisiydi. Benim vicdanımı tırmalayan tek konu bir anneye ettiğim hakaretler' diyerek suçlamaları reddetti.11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırıldıMahkeme ise sanığın 'Hakaret', 'Silahla tehdit', 'Kasten yaralama' ve 'Halk arasında korku ve panik oluşturacak şekilde tehdit' suçlarından 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması karar verdi.