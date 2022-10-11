Hazine 11,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 11,5 milyar liralık sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 milyar 484 milyon lira tutarında, 5 yıl vadeli, sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 11 milyar 484 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 6 Ekim 2027 olarak belirlendi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.