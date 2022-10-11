Bakan Bilgin'den Kabine yeni asgari ücret 2023 ve enflasyon mesajı: Asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, asgari ücret 2023 için önemli bir açıklamada bulundu.Bakan Bilgin, asgari ücret artış oranına ilişkin soru üzerine, 'Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Enflasyon oranı değerlendirilerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.Yasal süreç belli. Ekim- kasım- aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da şüreçlerden habersiz' açıklamasında bulundu.GELİR VERGİSİ ÜZERİNDE DE ÇALIŞMALAR YAPILIYORBakan Bilgin ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin ile gelir vergisi üzerinde de çalışma yapıldığını açıkladı.BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAKDünyada yüksek faiz artırımlarının yan etkisi olan 'Resesyon' çanları çalarken, Türkiye ekonomisi uyguladığı 'İhracat yönlü büyüme stratejisi' ile beraber güçlü büyümesini sürdürüyor.Küresel enflasyonun etkileri ülkemizde de görülürken hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda bir yandan EYT ve sözleşmeli memura kadro yönünde çalışmalar yaparken, bir yandan da ücretliler, emekliler ve memurlar başta olmak üzere alım gücünü artıracak Ocak zammı çalışmalarını gerçekleştiriyor.'GELİRLER CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAK'Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı.ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?Asgari ücret Temmuz zammı ile beraber yaklaşık yüzde 30 artışla brüt 6.471 TL net ise 5.500 TL'ye yükseldi. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca toplantılar yaparak uzlaşma sonrası zam kararını duyuracak.NET ASGARİ ÜCRET İÇİN 'FARK' FORMÜLÜ: İPUÇLARI GELİYORBilindiği üzere asgari ücret için enflasyon rakamları önemli bir belirteç. Asgari ücret zammı kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacak. Beklentilere göre hesaplanan bu rakamlar asgari ücrette alt sınır için ipucu veriyor.Asgari ücret, emekli ve memur Ocak zammı için ipucu veren veriler gelmeye devam ederken, Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi.Yani bundan sonraki aylarda enflasyon sıfır çıksa bile emekli ve memur maaşlarının bu oranda artması netleşmiş oldu.Ocak zammı ise Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kesinleşecek. Bununla beraber ekonomistlerin tahminleri ve kurumların yaptığı yıl sonu enflasyon beklenti anketlerine şöyle bir göz atacak olursak...AA Finans'ın yıl sonu anketine göre; enflasyon beklentisi yüzde 73,88, Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yüzde 67,73, Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre yüzde 65 oldu. Bunların ortalaması ise yüzde 68,86 olarak dikkat çekti.Bu beklentilere göre asgari ücret 2023 hesaplaması yaptık. Asgari ücret hesaplamalarını yıllık enflasyon beklentilerine göre yapacağımız için Temmuz zammı öncesi uygulanan brüt 5.004 TL ve net asgari ücret 4.253,40 TL'yi kıstas alacağız.İşte milyonların merak ettiği o asgari ücret 2023 tabloları:TABLO 1: BRÜT ASGARİ ÜCRET HESAPLARITABLO 2: NET ASGARİ ÜCRET HESAPLARITABLO 3: AA FİNANS DETAYLI NET ASGARİ ÜCRET HESABITABLO 4: TCMB DETAYLI NET ASGARİ ÜCRET HESABITABLO 5: OVP DETAYLI NET ASGARİ ÜCRET HESABITABLO 6: ORTALAMA DETAYLI NET ASGARİ ÜCRET HESABIASGARİ ÜCRET İÇİN SON KARARI BAŞKAN ERDOĞAN VERECEKAsgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.Başkan Erdoğan'ın kararını vererek Aralık ayı sonunda, asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 7500-8000 TL FORMÜLÜ DE MASADA OLACAKBu hesapladığımız rakamların asgari ücret için beklenen enflasyon rakamlarıyla beraber yapılan taban hesapları. Önceki kararlar dikkate alındığında burada enflasyon rakamlarının üzerinde olacak 7.500 TL ve 8.000 TL formülü de masada olacak.