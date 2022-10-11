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Ağustos ayı ödemeler dengesi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB ağustos ayı ödemeler dengesi ağustosta 3,112 milyon ABD doları açık verdi.

Ekleme: 11.10.2022 - 10:05 Güncelleme: 11.10.2022 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Ağustos ayı ödemeler dengesi açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB ağustos ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Bir önceki yılın ağustos ayında 1 milyar 75 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabı, bu ayda 3 milyar 112 milyon ABD doları açık kaydetti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon ABD doları oldu.

Ödemeler dengesine dış ticaret açığının etkisi
TCMB'nın açıklamasına göre bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 816 milyon ABD doları artarak 9 milyar 700 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

Merkez Bankası'nın ağusos ayı ödemeler dengesi ile ilgili diğer açıklamaları şöyle:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 4 milyar 971 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 6 milyar 276 milyon ABD doları fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 515 milyon ABD doları artarak 7 milyar 236 milyon ABD dolarına yükseldi. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1 milyar 432 milyon ABD doları artarak 5 milyar 132 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, 152 milyon ABD doları azalarak 685 milyon ABD dolarına geriledi.

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 38 milyon ABD doları azalarak 37 milyon ABD doları olarak gerçekleşti."

Finans Hesabı
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 573 milyon ABD doları olarak kaydedildi.
Portföy yatırımları 812 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 761 milyon ABD doları net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 6 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 28 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 750 milyon ABD doları net azalış kaydetti.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 972 milyon ABD doları artış ve Türk Lirası cinsinden 78 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 894 milyon ABD doları net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 17 milyon ABD doları ve 2 milyar 441 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 260 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirildi.
Resmi rezervlerde bu ay 10 milyar 786 milyon ABD doları net artış gözlendi.
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