Putin: Ukrayna Türk Akımı'nı hedef aldı

Ukrayna güne patlamalarla uyandı. Ölü ve yaralıların olduğu saldırı ile ilgili Putin'den ilk açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini söyleyerek; Ukrayna’ya bağlı güçlerin Türk Akım boru hattını havaya uçurmayı denediklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yükseliyor.

Ukrayna güne patlamalarla uyandı. Putin'den misilleme sonrası ilk açıklama geldi.



PUTİN: UZUN MENZİLLİ SİLAHLARLA SALDIRDIK

Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus saldırıları sonrası büyük patlamalar meydana geldi. Binalarda dumanlar yükselirken ilk gelen bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğu aktarıldı.



ZELENSKİY: SIĞINAKLARDAN ÇIKMAYIN

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen saldırı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi.



Zelenskiy: Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." dedi.