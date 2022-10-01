Erzincan deprem ile sarsıldı!

Erzincan'da deprem oldu. Sarsıntının şiddeti çevre illerden de hissedildi. Yaşanan sarsıntı sonrası son depremler listesi inceleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.41'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.ERZİNCAN GÜNE DEPREMLE UYANDI!AFAD sarsıntının şiddetini 4.2 olarak duyurdu.DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.