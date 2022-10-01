Belediyenin ihmali iki ölüm getirdi: Kardeşinin acısına 10 gün dayanabildi

İzmir'de Konak tramvayında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı (40), 20 Eylül'de tuvalet ihtiyacını gidermek için karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Onaylı'nın ailesi, kazanın istasyonda tuvalet bulunmaması nedeniyle yaşandığını belirterek bu durumda ihmali olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermişti. Hülya Onaylı'nın acısının üzerinden henüz 10 gün geçmeden bu kez ağabeyi Özer Tunaoğlu (47) yaşamını yitirdi. Önceki gün evinde fenalaşan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen evli 3 çocuk babası Tunaoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tunaoğlu, dün Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'ndaki mescitte kılınan cenaze namazı sonrası, çok sevdiği kardeşi Hülya Onaylı'nın yanına defnedildi.'AĞABEYİM KAHRINDAN ÖLDÜ'10 gün arayla iki büyük acı yaşadıklarını belirten abla Berna Özer, "Büyükşehir Belediyesi'nin bir ihmali ailemizden iki cana mal oldu. Ağabeyim, kardeşimin kahrından öldü. Acımız çok büyük. Bağları güçlü olan bir aileyiz. Ağabeyim, kardeşimi çok severdi. Hülya'nın ölümü onun için büyük yıkım oldu. Sürekli 'Sıra bende, keşke Hülya'nın yerine ben ölseydim de kardeşim yaşasaydı' diyordu. En sonunda acısına dayanamadı. Kardeşimin ölümünün üzerinden 10 gün geçmesine rağmen istasyonlardaki tuvalet sorunu hâlâ çözülmedi. İnşallah belediye bir an önce istasyonlara tuvalet yapar. Kardeşimiz öldü, bari başkalarının canı yanmasın" dedi. Berna Özer'in eşi Mehmet Özer ise, "Sözün bittiği yerdeyiz. Ailemize ateş düştü. Bunun sebebi de ortada. Bir ihmal iki cana mal oldu. İnşallah bundan sonra benzer acılar yaşanmaz" diye konuştu.