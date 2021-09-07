Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İşçi Alımı Ne Zaman? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile sürekli işçi alacağını açıkladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Resmi Gazete'de yayınladığı ilan sonrasında pek çok kişi ‘Mimar Sinan Güzel Sanatlae Üniversitesi işçi alımı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alımı ne zaman?





MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?









MİMMAR SİNAN ÜNİCERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MİMAR SİNAN ÜNİVETSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU AÇIKLAMASI



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07 Eylül 2021 tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak gerçekleştirilecek.Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde kabul edilecek. İlan tarihi sonrasında yalnızca İstanbul'da ikamet eden adayların başvuruları dikkate alınacak. Peki,Mimar Sinan Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bildiriye göre1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,2. 18 yaşını tamamlamış olmak,3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,2. Askerlik ile ilişiği olmamak,3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,4. Her aday durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.er aday,5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.6. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.7. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılıtebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.NOTER KURA İŞLEMLERİNoter kura çekimi 16.09.2021 günü saat 14:00'da Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.Sözlü Mülakat Tarihleri:Güvenlik Hizmetleri : 29 – 30 Eylül 2021Temizlik Hizmetleri : 01 Ekim 2021Bakim ve Onarım Hizmetleri : 01 Ekim 2021ve sonuçlar üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.