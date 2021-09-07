Çağlar Çorumlu kimdir? Çağlar Çorumlu Kaç Yaşında?

Çağlar Çorumlu, oynadığı banka reklamı sonrasında bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Ünlü sanatçı reklam filminde canlandırdığı Zeki Müren rolü ile büyük beğeni toplarken pek çok kişi Çağlar Çorumlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sorularının cevabını araştırıyor. Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen için bu yazımızda Çağlar Çorumlu hakkında merak edilenlere yer verdik. Peki, Çağlar Çorumlu kimdir? İşte Çağlar Çorumlu hakkında merak edilen her şey…





Çağlar Çorumlu Kimdir?



ÇAĞLAR ÇORUMLU HANGİ DİZİ VE TİYATROLARDA OYNAMIŞTIR?



Teyzanne : Şaşkın Bakkal - 2009

Çağlar Çorumlu Nerelidir?



Çağlar Çorumlu Kaç Yaşındadır?



Hem sinema hem dizi dünyasının başarılı isimlerinden birisi olan Çağlar Çorumlu, 4 Aralık 1977 yılında Amasya’da dünyaya gelmiştir. Annesinin de babasının da öğretmen olması sebebiyle küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim alan Çağlar Çorumlu üniversite çağına geldiğinde Tiyatro kulübünde yer almıştır. Üniversite’de tiyatro kulübünde yeteneğinin keşfedilmesinin ardından bir yıllık eğitim alan Çağlar Çorumlu bu eğitim sonrasında televizyon dünyasına adım atmıştır.Ayak İşleri : Vedat - 2021Babam Çok Değişti : Mehmet Ali - 2020-2021Karakomik Filmler 2; Emanet - 2020Jet Sosyete : Yaşar Yüksel - (2018-2019 / 2020 Yılbaşı Özel Bölümü)Cebimdeki Yabancı : Suavi - 2018Arif V 216 : Zeki Müren - 2018Kolonya Cumhuriyeti : Peker - 2017Tatlım Tatlım : Haybeden Gerçeküstü Aşk : 2017Kor : Aslan - 2016Bulantı : Beşir - 2015Yok Artık! : Semih - 2015[1]Pek Yakında : Zeki - 2014Daire : Necip - 2014Aldırma Gönül : Levent - 2013Cesur Hemşire : Babür - 2013Güldür Güldür : Şevket - 2013-2017/2019-2020İbret-i Ailem : Kenan - 2012Koyu Kırmızı : Galip - 2012Prensesin Uykusu : Aziz - 2010Rina : Umut - 2009Haneler : Çağlar - 2009Osmanlı Cumhuriyeti : Piştici - 2008Üvey Aile : Feyyaz - 2008Derman : Güven - 2008Avrupa Yakası : Kayhan - 6. sezon (2008-2009) 169. BölümEzo Gelin 1. Sezon : Zeki - 2006Kader : Kamil - 2006Hayat Türküsü : Sezgin - 2006Ah Polis Olsam : 2006Yanılgılar : Mehmet - 2006Ters Köşe : Sinan - 2005Gece Yürüyüşü : Hakan - 2005Yedi Numara : Yusuf - 2000Ruhsar : Baha – 2000Başarılı oyuncu Çağlar Çorumlu, 4 Aralık 1977 yılında Amasya’da dünyaya gelmiştir. Çağlar Çorumlu Amasyalıdır.Çağlar Çorumlu 43 yaşındadır.Çağlar Çorumlu'nun hayatı hakkındaki bilgiler bu şekilde cevaplandırılmıştır.