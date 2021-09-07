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Çağlar Çorumlu kimdir? Çağlar Çorumlu Kaç Yaşında?

Çağlar Çorumlu kimdir? Çağlar Çorumlu Kaç Yaşında?

İlk kez Cem Yılmaz'ın Arif v 216 filminde Zeki Müren'i canlandıran Çağlar Çorumlu, bu kez de rol aldığı Zeki Müren reklamıyla gündeme geldi. Reklam filminin yayınlanması sonrasında pek çok kişi tarafından merak edilen Çağlar Çorumlu sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Peki, Çağlar Çorumlu kimdir? Çağlar Çorumlu kaç yaşında? İşte Çağlar Çorumlu’nun oynadığı dizi ve filmler…

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 15:56
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 16:18
Çağlar Çorumlu kimdir? Çağlar Çorumlu Kaç Yaşında?

Çağlar Çorumlu, oynadığı banka reklamı sonrasında bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Ünlü sanatçı reklam filminde canlandırdığı Zeki Müren rolü ile büyük beğeni toplarken pek çok kişi Çağlar Çorumlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sorularının cevabını araştırıyor. Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen için bu yazımızda Çağlar Çorumlu hakkında merak edilenlere yer verdik. Peki, Çağlar Çorumlu kimdir? İşte Çağlar Çorumlu hakkında merak edilen her şey…

Çağlar Çorumlu Kimdir?


Hem sinema hem dizi dünyasının başarılı isimlerinden birisi olan Çağlar Çorumlu, 4 Aralık 1977 yılında Amasya’da dünyaya gelmiştir. Annesinin de babasının da öğretmen olması sebebiyle küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim alan Çağlar Çorumlu üniversite çağına geldiğinde Tiyatro kulübünde yer almıştır. Üniversite’de tiyatro kulübünde yeteneğinin keşfedilmesinin ardından bir yıllık eğitim alan Çağlar Çorumlu bu eğitim sonrasında televizyon dünyasına adım atmıştır.



ÇAĞLAR ÇORUMLU HANGİ DİZİ VE TİYATROLARDA OYNAMIŞTIR?


Ayak İşleri : Vedat - 2021
Babam Çok Değişti : Mehmet Ali - 2020-2021
Karakomik Filmler 2; Emanet - 2020
Jet Sosyete : Yaşar Yüksel - (2018-2019 / 2020 Yılbaşı Özel Bölümü)
Cebimdeki Yabancı : Suavi - 2018
Arif V 216 : Zeki Müren - 2018
Kolonya Cumhuriyeti : Peker - 2017
Tatlım Tatlım : Haybeden Gerçeküstü Aşk : 2017
Kor : Aslan - 2016
Bulantı : Beşir - 2015
Yok Artık! : Semih - 2015[1]
Pek Yakında : Zeki - 2014
Daire : Necip - 2014
Aldırma Gönül : Levent - 2013
Cesur Hemşire : Babür - 2013
Güldür Güldür : Şevket - 2013-2017/2019-2020
İbret-i Ailem : Kenan - 2012
Koyu Kırmızı : Galip - 2012
Prensesin Uykusu : Aziz - 2010
Rina : Umut - 2009

Teyzanne : Şaşkın Bakkal - 2009

Haneler : Çağlar - 2009
Osmanlı Cumhuriyeti : Piştici - 2008
Üvey Aile : Feyyaz - 2008
Derman : Güven - 2008
Avrupa Yakası : Kayhan - 6. sezon (2008-2009) 169. Bölüm
Ezo Gelin 1. Sezon : Zeki - 2006
Kader : Kamil - 2006
Hayat Türküsü : Sezgin - 2006
Ah Polis Olsam : 2006
Yanılgılar : Mehmet - 2006
Ters Köşe : Sinan - 2005
Gece Yürüyüşü : Hakan - 2005
Yedi Numara : Yusuf - 2000
Ruhsar : Baha – 2000

Çağlar Çorumlu Nerelidir?


Başarılı oyuncu Çağlar Çorumlu, 4 Aralık 1977 yılında Amasya’da dünyaya gelmiştir. Çağlar Çorumlu Amasyalıdır.




Çağlar Çorumlu Kaç Yaşındadır?

Çağlar Çorumlu 43 yaşındadır. 

Çağlar Çorumlu'nun hayatı hakkındaki bilgiler  bu şekilde cevaplandırılmıştır. 

Çağlar Çorumlu


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