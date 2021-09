Alak Suresi’nin Anlamı Nedir? Alak Suresi Ne İçin Okunur? Alak Suresi’nin Arapça ve Türkçe Okunuşu

Müslüman âlemi için önemli bir yere sahip olan Alak Suresi Mekke döneminde indirilmiştir. 19 ayetten oluşan Alak Suresi, adını ikinci ayette geçen ''alak'' kelimesinden almıştır. Mushaftaki sıralamaya göre 96. iniş sırasına göre 1. sûredir. Alak Suresinde okumanın öneminden bahsedilmiştir. İnsanların yaratılış nedeni anlatılıp, nankörlük eden kişilerin acı sonu anlatılmıştır. Peki, Alak suresi ne için okunur? Alak Suresi’nin Arapça ve Türkçe okunuşu…





Alak Suresi’nin Anlamı Nedir?



Alak Suresi’nin Konusu Nedir?



Alak Suresi’nin Arapça Okunuşu Nasıldır?



Alak Suresi’nin Türkçe Anlamı Nedir?



Alak Suresi’ni Okumanın Faydaları Nelerdir?



Alak Ne Demek?



Alak Suresi Abdestsiz Okunur Mu?



Alak Suresi Nasıl Ezberlenir?



Alak Suresi Yerine Ne Okunabilir?



Alak Suresi Kaç Ayet?



Alak suresi, Mekke döneminde inen surelerden birisidir. 19 ayetten oluşan Alak suresi, ismini ikinci ayetinde geçen ‘alak’ kelimesinden almıştır. Müslümanlar için gerek anlamı gerek faziletleri ile oldukça önemli olan Alak suresi, insanın yaratılış nedeninden bahsetmektedir. Sure içerisinde sık sık Allah’a karşı nankörlük eden kişilerin acı sonuna da değinilmiştir. Bu yazımızda Alak suresini okumak, anlamını öğrenmek ve ezberlemek isteyenler için Alak suresi hakkında tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Peki,Kur'an-ı Kerim'in 96. Suresi olan Alak Suresi, 19 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de indirilen Alak Suresinde; okumanın önemi belirtilmiş, insanoğlunun yaratılış nedenine dikkat çekilmiş, nankörlük eden insanın taşkınlığı ve bunun acı sonları anlatılmıştır.Bismillahirrahmânirrahîm.1- Ikra' bismi rabbikelleziy halak2- Halekal'insane min 'alak3- Ikre' ve rabbükel'ekrem4- Elleziy 'alleme bilkalem5- Allemel'insane ma lem ya'lem6- Kella innel'insane leyatğa7- Erra a hustağna8- İnne ila rabbikerrü'câ9- Eraeytelleziy yenha10- Abden iza salla11- Eraeyte in kane 'alelhüda12- Ev emara bittakva13- Eraeyte in kezzebe ve tevella14- Elem ya'lem biennallahe yera15- Kella lein lem yentehi lenesfe'an binnasıyeh16- Nasıyetin kezibetin hatıeh17- Felyed'u nadiyehu.18- Sened'uzzebaniyete.19- Kella la tütı'hü vescüd vakteribRahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.6- Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.8- Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.9-10 - Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?11- Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,12- Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?13- Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,14- O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?15-16 - Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.17- O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.18- Biz de Zebanileri çağıracağız.19- Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!İslam alimleri kendilerine gelen ‘?’ sorusunu çeşitli şekillerde cevaplanmıştır. İslami kaynaklar göz önünde bulundurularak cevaplandırılan bu sorunun cevabı İslam dünyası için son derece önemlidir. Yapılan açıklamalara göre• Hz. Muhammed, Alak Suresini okuyanların bütün sureleri okumuş gibi sevap kazanacağın söylemiştir.• Çeşitli İslami kaynaklara göre Alak Suresini okuyanlar, Allah’u Teala’nın ihsanını kazanacaktır.• 7 kere Alak Suresi okuyan kişinin isteklerini yerine getireceğine inanılır. Ayrıca herhangi bir iş için 7 kere Alak Suresi okumak, o işin gerçekleşmesine yardımcı olur.• Tüm bunlara ek olarak Alak Suresini okuyan kişilerin hafızası güçlenir.• Alak Suresi, okumaya yaptığı vurguyla evrenin sırlarını okuyup anlayabilmenin çok önemli olduğunu ifade etmiştir. Bu sebeple son derece anlamlıdır. Peki, Alak ne demek?Alak, yapışmak ya da asılmak anlamlarına gelen fiilin türemiş hallidir. Ancak surede yan anlamı ile kullanılan alak, zigot terimine karşılık gelmektedir.Alak Suresini ezberden abdestsiz bir biçimde okumakta herhangi bir sakınca yoktur. Ancak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürmek caiz olmadığı için Alak Suresi’ni Kur’an-ı Kerim’den okuyacak olan kişilerin abdest alması gerekmektedir.Alak Suresi Kur'an-ı Kerim'in orta uzunlukta sayılan surelerinden birisidir. Bu sebeple yeterli okuma ve pratikle Alak Suresi’ni kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. Öncelikle sureyi birkaç kez okumak, ezberleme sırasında ortaya çıkabilecek hatalarının engellenmesini sağlayacaktır.Alak Suresini ezberleyemeyen kişiler Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sureyi okuyabilirler. En nihayetinde Kuran-ı Kerim'den bir sureyi içten bir şekilde okuyanların duası Allahkatında kabul olur. Peki, bu kadar kolay bir şekilde ezberlenebilenİşte Alak suresi’nin kaç ayet olduğunun cevabı…Kur'an-ı Kerim'in orta uzunluktaki surelerinden biri olan Alak Suresi 19 ayetten oluşmaktadır.ve detayları İslam alimlerine göre bu şekilde cevaplandırılmıştır.