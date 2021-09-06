S-400 gibi bir hava savunma sistemini Türkiye ne zaman yapacak? Savunma Sanayii Başkanı hedefi açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'S-400 ayarında bir savunma sistemini ne zaman yapabiliriz?' sorusuna hedefi açıklayarak yanıt verdi.



Savunma Sanayii Başkanı Demir, önem sırasına göre çalışmaları değerlendirdi; "Kabiliyetler önemli, çeşitli alanlar var. Ülkemizin 3 sene önce hava savunma sistemi yoktu. Hava savunma sistemi deyince akla S-400'ler gelecek ama hava savunma konusu kademelidir. Uzun menzilli nokta tış yapabilecek füzeler, Atmaca'nın karadan karaya atılacak olanı üzerinde çalışıyoruz. Elektronik harpte çok önemli ürünler sahaya vermeye başladık. Çeşitli prototipler geliştirmeye devam ediyoruz. Bazılarını geliştirmeye, bazılarını envantere eklemeye çalışıyoruz." dedi.









S-400 İÇİN HEDEFİ AÇIKLADI



"Hava savunma sisteminde S-400 ayarında bir hava savunma ayarında bir sistem ne zaman gelir diye soruyorlar." diyen Demir, hedefi açıkladı.



Demir şöyle konuştu:



Hava savunma sistemi belli menzillerde kullanımlar ile söz konusu. Tehditleri nasıl, hangi mesafede karşılayacağınız ile ilgili çalışmalar. Hisar A ve O ile 20 KM'de engelliyoruz. Ama 100 KM çalışmamız var.



S-400 ayarında bir savunma sistemini yerli olarak yapmak için hedefimiz 5 yıl.



"70 MİLYAR DOLAR BÜTÇE..."



Başkan Erdoğan'ın uzaya gidecek roketin motorunun yerli olması ile ilgili hedefini de değerlendiren Demir şöyle konuştu:



Roketlerde 3 çeşit motor var. 3 modelde de önemli sonuçlar elde ettik, belli menzillere erişmeye başladık. 3 alanda da devam ediyoruz. Motorumuzun yerli motor olması için çalışıyoruz. 750'yi aşkın projemiz var. Bütçemiz 70 milyar doları aşkın...







"BİR ŞEY İNSAN YAPIMI İSE BİZ DAHA İYİSİNİ YAPARIZ"



Gençlerin ilgisini değerlendiren Demir, "Gençlerde büyük bir dinamizm var. Bir şey insan yapımı ise biz daha iyisini yaparız. Bu hamaset değil. Daha iyisini yaparız. Hayal kuracağız ama hayalperest olmayacağız. Her türlü çalışmalarını hazırlamamız gerekiyor. Bizim makamımızdaki kişilerin gençlerin önünü açmak için çalışmaları gerekiyor." dedi.



MİLLİ MUHARİP UÇAK AÇIKLAMASI: BAZI ÜLKELERDEN İŞ BİRLİĞİ TALEBİ VAR



Demir, uçak gemisi ve milli muharip uçak çalışmaları ile ilgili soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:



Uçak gemisini bugün yapabiliriz. Yapmak ile ilgili sorunumuz yok. Anadolu gemimizi yaptık, yapıyoruz. Önemli olan ihtiyacın hasıl olması.



Yıllardır uçak üretmemişiz. Uçak mühendisleri yıllardır başka alanlarda çalışmışlar. Ama artık öyle değil. Çok iddialı bir uçak projemiz var. Tüm mühendislere kapımız açık. Bazı ülkelerden iş birliği talebi var. Ama bizim istediğimiz şartlarda olur. Ortak çalışma yapabiliriz bu projenin ilerideki hacmini etkiler. Ama bunları bekleyecek durumda değiliz. Kapıyı kapatmadık ama bekleyecek durumda değiliz.

