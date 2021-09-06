CHP ve yandaşlarının bu haftaki yalanları!.

HAFTANIN YALANLARI 1







Yalan: CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Çanakkale'de 'Reis'i size yedirtmeyiz' diyen şoförün otobüsle partilileri ezmeye çalıştığını iddia etti



Gerçek: Gözaltına alınan şoför, 'Reis'i size yedirtmeyiz' gibi bir ifade kullanmadığını ve CHP'li olduğunu söyledi









HAFTANIN YALANLARI 2







Yalan: Fatih Altaylı: Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İzmir Marşı ile sevinç yaşadığı anlar TRT tarafından sansürlendi



Gerçek: TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, görüntülerin Bulgaristan'daki yayıncı kuruluştan sağlandığını maç sonunda İzmir Marşı çalındığını açıkladı



HAFTANIN YALANLARI 3







Yalan: Meral Akşener, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda esnaf, Valinin kendisine 'Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin' dediğini iddia etti.



Gerçek: Valilik açıklamasında, Vali Ali Yerlikaya'nın esnafa yönelik böyle bir ifade kullanmadığı belirtildi.



HAFTANIN YALANLARI 4







Yalan: Fatih Portakal, Muğla Bodrum'da bulunan Kargılı koyunun imara açılacağını iddia etti.



Gerçek: Fatih Portakal'ın iddialarını yalanlayan Orman Genel Müdürlüğü, söz konusu bölgeye lavanta fidanı dikileceğini açıkladı.



HAFTANIN YALANLARI 5









Yalan: Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Ağustos'ta 'Akdeniz havzası için uluslararası bir iş birliği yapmamız lazım. Emin olun akıllarına bile gelmez' dedi



Gerçek: Bakan Bekir Pakdemirli'nin 5 Ağustos'ta Akdeniz Orman Yangınları Birliği'nin kurulacağını açıkladığı ortaya çıktı



HAFTANIN YALANLARI 6







Yalan: Afganistanlı olduğunu belirten Fazal Hamid adlı kişi Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği'ne yerleştiğini iddia etti.



Gerçek: Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, hesabın bir Türk vatandaşına ait olduğunu, paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını tespit etti



HAFTANIN YALANLARI 7







Yalan: CHP'li Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da 2021 deprem bütçesi için 800 bin lira kaynak ayrıldığını iddia etti



Gerçek: 800 bin liranın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki hizmet binaları için ayrıldığı öğrenildi

