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Siyaset
CHP ve yandaşlarının bu haftaki yalanları!.

CHP ve yandaşlarının bu haftaki yalanları!.

Yalan terörünün Türkiye'deki en büyük temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu CHP ve yandaşları her hafta olduğu gibi bu haftada yalanlara devam etti. Fatih Altaylı Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetinin ardından İzmir Marşı'nın TRT tarafından sansürlendiği yalanını söyledi. Fatih Portakal, Muğla Bodrum'daki Kargı koyunun imara açılacağ yalanını ortaya attı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu da İstanbul'da 2021 yılında deprem bütçesi için 800 bin lira ayrıldığını iddia etti. İşte o yalanlar ve gerçekler...

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 14:44
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:00
CHP ve yandaşlarının bu haftaki yalanları!.

HAFTANIN YALANLARI 1



Yalan: CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Çanakkale'de 'Reis'i size yedirtmeyiz' diyen şoförün otobüsle partilileri ezmeye çalıştığını iddia etti

Gerçek: Gözaltına alınan şoför, 'Reis'i size yedirtmeyiz' gibi bir ifade kullanmadığını ve CHP'li olduğunu söyledi




HAFTANIN YALANLARI 2



Yalan: Fatih Altaylı: Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İzmir Marşı ile sevinç yaşadığı anlar TRT tarafından sansürlendi

Gerçek: TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, görüntülerin Bulgaristan'daki yayıncı kuruluştan sağlandığını maç sonunda İzmir Marşı çalındığını açıkladı

HAFTANIN YALANLARI 3



Yalan: Meral Akşener, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda esnaf, Valinin kendisine 'Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin' dediğini iddia etti.

Gerçek: Valilik açıklamasında, Vali Ali Yerlikaya'nın esnafa yönelik böyle bir ifade kullanmadığı belirtildi.

HAFTANIN YALANLARI 4



Yalan: Fatih Portakal, Muğla Bodrum'da bulunan Kargılı koyunun imara açılacağını iddia etti.

Gerçek: Fatih Portakal'ın iddialarını yalanlayan Orman Genel Müdürlüğü, söz konusu bölgeye lavanta fidanı dikileceğini açıkladı.

HAFTANIN YALANLARI 5




Yalan: Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Ağustos'ta 'Akdeniz havzası için uluslararası bir iş birliği yapmamız lazım. Emin olun akıllarına bile gelmez' dedi

Gerçek: Bakan Bekir Pakdemirli'nin 5 Ağustos'ta Akdeniz Orman Yangınları Birliği'nin kurulacağını açıkladığı ortaya çıktı

HAFTANIN YALANLARI 6



Yalan: Afganistanlı olduğunu belirten Fazal Hamid adlı kişi Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği'ne yerleştiğini iddia etti.

Gerçek: Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, hesabın bir Türk vatandaşına ait olduğunu, paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını tespit etti

HAFTANIN YALANLARI 7



Yalan: CHP'li Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da 2021 deprem bütçesi için 800 bin lira kaynak ayrıldığını iddia etti

Gerçek: 800 bin liranın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki hizmet binaları için ayrıldığı öğrenildi


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