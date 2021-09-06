CHP'li İBB işbilmezliğini yalan ve algılarla perdeliyor! Gerçek ortaya çıkınca rezil oldu...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'a ve İstanbulluya yazık etmeye devam ediyor...



Göreve geldikleri 2019'dan bu yana kayda değer hiçbir proje yapmayan, aksine umursamaz bir yönetim tavrı sergileyip belediyecilikten uzak işlere imza atan CHP'li İBB yönetimi, İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı.



İŞBİLMEZLİKLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ



İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri CHP'li İBB'nin işbilmezliğini ortaya koydu.







Geçtiğimiz günlerde yolda kalan İETT otobüslerini vatandaşlar itmiş, kameralara yansıyan bu görüntüler büyük tepki çekmişti.



Bu gelişmelerin akabinde İstanbul'un farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görüldü.



Son zamanlarda üst üste meydana gelen ulaşımdaki bu aksamalar, otobüslere zamanında ve yeteri düzeyde bakım ve onarımın yapılmadığını gözler önüne serdi.







İMAMOĞLU'NDAN ŞOFÖRLERE TEHDİT



CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı.







Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklandı.



AK PARTİ'NİN KURDUĞU TIKIR TIKIR İŞLEYEN SİSTEMİ YÜRÜTEMEDİLER!



AK Parti, İBB'yi yönettiği dönemde İstanbul ulaşımının bugününe değil geleceğine yatırım yapmıştı. Şehir metro, metrobüs, otobüs ağlarıyla örülmüş ulaşımda toplu taşıma kaynaklı aksamaların önüne geçilmişti.



İmamoğlu başkanlığındaki CHP yönetimi ise tıkır tıkır işleyen sistemi devam ettirememekle kalmayıp, yolcuların güvenliğini de hiçe saydı.







A HABER'İN İETT HABERLERİ CHP'Lİ İBB'Yİ RAHATSIZ ETTİ



CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sözcüsü, her fırsatta yalan söylemekten ve kirli algı oyunları yapmaktan geri durmayan Murat Ongun, A Haber'in İETT'deki sorunları gündeme getirmesinden rahatsız oldu.



Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Ongun, 'Drone ile çektiğiniz otobüsler eski İBB yönetimi tarafından 65 milyon avroya alınan, İstanbul'da kullanılamayacağı anlaşıldığı için hurdaya çıkartılıp çürütülen metrobüsler. İsrafı tekrardan belgelediğiniz için teşekkürler' yalanını ortaya atıp A Haber'i suçladı.







ONGUN'UN YALANCI OLDUĞU TESCİLLENDİ



Ancak Murat Ongun'un yalanı çok geçmeden ortaya çıktı...



Ongun'un A Haber'in çektiği görüntülerde yer alan ve 'hurdaya ayrılan metrobüsler' diye servis ettiği araçların İETT otobüsü olduğu anlaşıldı. Bahsi geçen metrobüslerin ise Phileas marka olduğu ve İBB yönetiminin CHP'ye devri sırasında aktif olarak çalıştığı öğrenildi.



Phileas metrobüslerinin bahsedildiği gibi garajda yatmadığının anlaşılması üzerine pişkince A Haber'i hedef gösteren Murat Ongun'un ne kadar kolay yalan söyleyediği bir kez daha tescillendi.