USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,31 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Güncel
CHP'li İBB işbilmezliğini yalan ve algılarla perdeliyor! Gerçek ortaya çıkınca rezil oldu...

CHP'li İBB işbilmezliğini yalan ve algılarla perdeliyor! Gerçek ortaya çıkınca rezil oldu...

CHP'li İBB işbilmezliğine her gün yeni bir boyut kazandırırken yalan ve iftira siyasetinden de geri durmuyor... Son günlerde sık sık arızalanarak yolda kalan İETT otobüsleri ile ilgili yaptığı haberler İBB Sözcüsü Murat Ongun'u rahatsız etti. Hatayı hiçbir zaman kendilerinde bulmayan Ongun, haberi yapanlardan biri olan A Haber'in suçladı ve görüntülerdeki otobüslerin "hurdaya ayrılan metrobüsler" olduğunu söyledi. Ancak o araçların İETT otobüsü olduğu, bahsi geçen Phileas marka metrobüslerin ise İBB'nin CHP'ye devri sırasında aktif çalıştığı ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:24
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:41
CHP'li İBB işbilmezliğini yalan ve algılarla perdeliyor! Gerçek ortaya çıkınca rezil oldu...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'a ve İstanbulluya yazık etmeye devam ediyor...

Göreve geldikleri 2019'dan bu yana kayda değer hiçbir proje yapmayan, aksine umursamaz bir yönetim tavrı sergileyip belediyecilikten uzak işlere imza atan CHP'li İBB yönetimi, İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı.

İŞBİLMEZLİKLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri CHP'li İBB'nin işbilmezliğini ortaya koydu.



Geçtiğimiz günlerde yolda kalan İETT otobüslerini vatandaşlar itmiş, kameralara yansıyan bu görüntüler büyük tepki çekmişti.

Bu gelişmelerin akabinde İstanbul'un farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görüldü.

Son zamanlarda üst üste meydana gelen ulaşımdaki bu aksamalar, otobüslere zamanında ve yeteri düzeyde bakım ve onarımın yapılmadığını gözler önüne serdi.



İMAMOĞLU'NDAN ŞOFÖRLERE TEHDİT

CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı.



Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklandı.

AK PARTİ'NİN KURDUĞU TIKIR TIKIR İŞLEYEN SİSTEMİ YÜRÜTEMEDİLER!

AK Parti, İBB'yi yönettiği dönemde İstanbul ulaşımının bugününe değil geleceğine yatırım yapmıştı. Şehir metro, metrobüs, otobüs ağlarıyla örülmüş ulaşımda toplu taşıma kaynaklı aksamaların önüne geçilmişti.

İmamoğlu başkanlığındaki CHP yönetimi ise tıkır tıkır işleyen sistemi devam ettirememekle kalmayıp, yolcuların güvenliğini de hiçe saydı.



A HABER'İN İETT HABERLERİ CHP'Lİ İBB'Yİ RAHATSIZ ETTİ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sözcüsü, her fırsatta yalan söylemekten ve kirli algı oyunları yapmaktan geri durmayan Murat Ongun, A Haber'in İETT'deki sorunları gündeme getirmesinden rahatsız oldu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Ongun, 'Drone ile çektiğiniz otobüsler eski İBB yönetimi tarafından 65 milyon avroya alınan, İstanbul'da kullanılamayacağı anlaşıldığı için hurdaya çıkartılıp çürütülen metrobüsler. İsrafı tekrardan belgelediğiniz için teşekkürler' yalanını ortaya atıp A Haber'i suçladı.



ONGUN'UN YALANCI OLDUĞU TESCİLLENDİ

Ancak Murat Ongun'un yalanı çok geçmeden ortaya çıktı...

Ongun'un A Haber'in çektiği görüntülerde yer alan ve 'hurdaya ayrılan metrobüsler' diye servis ettiği araçların İETT otobüsü olduğu anlaşıldı. Bahsi geçen metrobüslerin ise Phileas marka olduğu ve İBB yönetiminin CHP'ye devri sırasında aktif olarak çalıştığı öğrenildi.

Phileas metrobüslerinin bahsedildiği gibi garajda yatmadığının anlaşılması üzerine pişkince A Haber'i hedef gösteren Murat Ongun'un ne kadar kolay yalan söyleyediği bir kez daha tescillendi.

Chp'li İbb'den Skandal


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı