USD (Alış - Satış) : 8,28 - 8,29 EURO (Alış - Satış) : 9,82 - 9,84
Ana Sayfa.
Güncel
Başvurular e-Devlet'ten! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu duyurdu: KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı

Başvurular e-Devlet'ten! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu duyurdu: KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını açıkladı Kasapoğlu, "Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz" dedi.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 23:26
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 23:26
Başvurular e-Devlet'ten! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu duyurdu: KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020- 2021 ve 2021- 2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvuruların başladığını duyurdu.

12 EYLÜL SON GÜN

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı. Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Kasapoğlu'nun o paylaşımıı;

Ayrıca, 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e- Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.

10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı