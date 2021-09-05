BİM aktüel 7 Eylül 2021 kataloğu! BİM Kataloğu BİM’e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM’de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 7 Eylül kataloğunda ne var? 7 Eylül BİM Aktüel

7 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Haftanın BİM aktüel kataloğunda bu hafta teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden, okul malzemelerine kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. Peki, BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de bu salı Nelerde İndirim Var? BİM 7 Eylül kataloğunda ne var? 7 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu





BİM 7 Eylül Kataloğunda Hangi Ürünler İndirimde?



bu hafta birbirinden indirimli ürünleri içeriyor. BİM 7 Eylül kataloğunda,Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 39,90 TLJucy %100 Portakal Suyu 740 ml 7,50 TLEti Burçak Fındık Ezmeli Kremalı Bisküvi 175 gr 6,50 TLKahve Dünyası El Yapımı Fındık Kreması 350 gr 24,50 TLPasta Veneta Makarna 4,50 TLSüsse Kakao Kremalı Dolgulu Bisküvi 3x80 gr 4,25 TLSüsse Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 3x80 gr 4,25 TLCasey Çikolata Soslu Kaplamalı Kek 540 gr 12,90 TLSüsse Fındıklı / Çokodamlalı Pasta Bisküvi 3x80 gr 4,25 TLIndomie Noodle Jumbo 12,90 TLIndomie Hazır Bardak Noodle 2,95 TLBuono Hindistan Cevizi Dolgulu Bitter Çikolata 100 gr 5,90 TLPink Panda Vanilyalı Pembe Gofret 4x100 gr 6,90 TLBig Babol Orman Meyveli Sakız 75,6 gr 4,95 TLBebeto Yumuşak Şeker 283 gr 12,90 TLJucy %100 Karışık Meyve Suyu 6x200 ml 7,50 TLSimbat %100 Meyve Barı 18 gr 1,95 TLCupido Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 750 gr 16,90 TLÇokokrem Kakaolu Fındık Kreması 1500 gr 34,90 TLMilka Badem ve Karamelli Çikolata 300 gr 19,90 TLÜlker Sütlü Çikolata 4x30 gr 8,90 TLAlbeni Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi 5x36 gr 5,50 TLÇokonat Çikolata Kaplamalı Fındıklı Gofret 5x24 gr 5,90 TLÜlker Çikolata Kaplamalı Gofret 5x36 gr 5,75 TLMetro Çikolata Kaplamalı Karamelli Nuga Bar 5x36 gr 5,25 TLLuppo Bitter Çikolata Kaplı Portakallı Sandviç Kek 182 gr 6,25 TLGofrik Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Mini Gofret 225 gr 19,90 TLEti Wanted Bumba Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Bar 4x32 gr 4,75 TLEti Browni Intense Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek 3x50 gr 4,50 TLHanımeller Mahlepli Tuzlu Kurabiye 3x81 gr 5,75 TLRondo Çilek Kremalı Bisküvi 8x61 gr 8,50 TLÜlker Kremalı Sandviç Bisküvi 8x61 gr 7,75 TLÇokomel Çilekli Aromalı Marshmallowlu Bisküvi 35x12 gr 12,50 TLHaribo Mega Party Yumuşak Şeker 200 gr 7,90 TLOzmo Cornet Fındıklı Krema Dolgulu Gofret 4x25 gr 6,90 TLBİM 7 Eylül kataloğunda yer alan ürünlere tüm mağazalardan ulaşabilirsiniz.