BİM aktüel 7 Eylül 2021 kataloğu! BİM Kataloğu BİM’e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM’de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 7 Eylül kataloğunda ne var? 7 Eylül BİM Aktüel

7 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Haftanın BİM aktüel kataloğunda bu hafta teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden, okul malzemelerine kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. Peki, BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de bu salı Nelerde İndirim Var? BİM 7 Eylül kataloğunda ne var? 7 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu
BİM 7 Eylül Kataloğunda Hangi Ürünler İndirimde?
BİM 7 Eylül kataloğu
bu hafta birbirinden indirimli ürünleri içeriyor. BİM 7 Eylül kataloğunda,
Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 39,90 TL
Jucy %100 Portakal Suyu 740 ml 7,50 TL
Eti Burçak Fındık Ezmeli Kremalı Bisküvi 175 gr 6,50 TL
Kahve Dünyası El Yapımı Fındık Kreması 350 gr 24,50 TL
Pasta Veneta Makarna 4,50 TL
Süsse Kakao Kremalı Dolgulu Bisküvi 3x80 gr 4,25 TL
Süsse Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 3x80 gr 4,25 TL
Casey Çikolata Soslu Kaplamalı Kek 540 gr 12,90 TL
Süsse Fındıklı / Çokodamlalı Pasta Bisküvi 3x80 gr 4,25 TL
Indomie Noodle Jumbo 12,90 TL
Indomie Hazır Bardak Noodle 2,95 TL
Buono Hindistan Cevizi Dolgulu Bitter Çikolata 100 gr 5,90 TL
Pink Panda Vanilyalı Pembe Gofret 4x100 gr 6,90 TL
Big Babol Orman Meyveli Sakız 75,6 gr 4,95 TL
Bebeto Yumuşak Şeker 283 gr 12,90 TL
Jucy %100 Karışık Meyve Suyu 6x200 ml 7,50 TL
Simbat %100 Meyve Barı 18 gr 1,95 TL
Cupido Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 750 gr 16,90 TL
Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 1500 gr 34,90 TL
Milka Badem ve Karamelli Çikolata 300 gr 19,90 TL
Ülker Sütlü Çikolata 4x30 gr 8,90 TL
Albeni Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi 5x36 gr 5,50 TL
Çokonat Çikolata Kaplamalı Fındıklı Gofret 5x24 gr 5,90 TL
Ülker Çikolata Kaplamalı Gofret 5x36 gr 5,75 TL
Metro Çikolata Kaplamalı Karamelli Nuga Bar 5x36 gr 5,25 TL
Luppo Bitter Çikolata Kaplı Portakallı Sandviç Kek 182 gr 6,25 TL
Gofrik Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Mini Gofret 225 gr 19,90 TL
Eti Wanted Bumba Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Bar 4x32 gr 4,75 TL
Eti Browni Intense Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek 3x50 gr 4,50 TL
Hanımeller Mahlepli Tuzlu Kurabiye 3x81 gr 5,75 TL
Rondo Çilek Kremalı Bisküvi 8x61 gr 8,50 TL
Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi 8x61 gr 7,75 TL
Çokomel Çilekli Aromalı Marshmallowlu Bisküvi 35x12 gr 12,50 TL
Haribo Mega Party Yumuşak Şeker 200 gr 7,90 TL
Ozmo Cornet Fındıklı Krema Dolgulu Gofret 4x25 gr 6,90 TL
BİM 7 Eylül kataloğunda yer alan ürünlere tüm mağazalardan ulaşabilirsiniz.