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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde tren minibüse çarptı! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde tren minibüse çarptı! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Tekirdağ Ergene'de yük treninin servis minibüsüne çarptığı kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi. 6 yaralının tedavisi sürüyor. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ekleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 09:51
Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 10:31
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde tren minibüse çarptı! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı işçileri taşıyan fabrika servis minibüsünde 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.


Kaza, saat 07.50 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi.



Edirne'den Çerkezköy istikametine giren yük treni, hemzemin geçitte henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen fabrika işçilerinin taşıyan 59 ADJ 755 minibüse çarptı.

Şiddetli çarpmada metrelerce sürüklenen minibüste 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.


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