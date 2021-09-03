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ABD'den Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye ve Katar ile yakından çalışıyoruz

ABD'den Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye ve Katar ile yakından çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 22:58
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 22:58
ABD'den Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye ve Katar ile yakından çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan konusunda değerlendirmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Afganistan misyonunun, Katar'ın başkenti Doha'dan çalışmalara devam ettiğini ifade eden Blinken, bu hafta sonu Doha'yı ziyaret edeceğini ve oraya tahliye edilmiş Afganlarla da bir araya geleceğini kaydetti.

20 ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE AFGANİSTAN KONULU TOPLANTI DÜZENLENECEK

Blinken, Doha'dan sonra Almanya'nın başkenti Berlin'e geçeceğini orada ise 20 ülkenin dışişleri bakanları ile Afganistan konusunda bir toplantı düzenleyeceğini dile getirdi.

Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşları konusunda Taliban ile iletişim halinde olduklarını söyleyen Blinken, Taliban'ın ülkeden çıkmak isteyenlere izin vermesine yönelik vaadini tutmasının önemli olacağını bildirdi.

"TÜRKİYE VE KATAR İLE YAKINDAN ÇALIŞIYORUZ"

ABD'li bakan ayrıca, "Ortaklarımız Katar ve Türkiye ile başkentin ayağa kalkması ve Kabil havaalanının bir an önce yeniden açılması için yakın çalışıyoruz." diye konuştu.

TALİBAN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ HÜKûMETE DİREKT İNSANİ YARDIM YAPILMAYACAK

Taliban'a yönelik yaptırımlara rağmen ABD'nin Afganistan halkına insani yardımda bulunmaya devam edeceğini ifade eden Blinken, "Bu yardımlar, hükûmet üzerinden değil bağımsız kuruluşlar üzerinden gidecek." dedi.

Afganistan'da Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader öncülüğünde hükûmet kurulduğuna ilişkin bir soruya yanıt veren Blinken, bu konudaki haberleri gördüğünü ancak henüz kesinleşmiş bir şey olmadığını dolayısıyla bu konudaki yorumunu gelecek günlerde bu konu netleştiğinde yapacağını belirtti.

Blinken, beklentilerinin ortaya çıkacak hükûmetin kucaklayıcı olacağı, Taliban mensubu olmayanların da hükûmette rol alacağı bir ortamın oluşması yönünde olduğunu kaydetti.


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