2022 TYT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 TYT Konuları Yayınlandı mı?

2022 yılı YKS sınavı için geri sayım başladı! Gelecek yıl üniversite sınavına girecek olan öğrenciler TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı bölümde hangi konuların sınavda çıkacağını araştırıyor. 2021 YKS üçüncü ek yerleştirmenin de tamamlanması üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu'ndan 2022 YKS konuları ve soru dağılımı konusunda açıklama geldi. İşte 2022 TYT konuları ve soru dağılımı…
2022 TYT Türkçe Konuları
Sözcük Anlamı
Söz Yorumu
Deyim ve Atasözü
Cümle Anlamı
Cümle Yorumu
Paragrafta Anlatım Teknikleri
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
Paragrafta Yapı
Paragrafta Yardımcı Düşünce
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcüğün Yapısı
Sözcük Türleri
Fiiller
Sözcük Grupları
Cümlenin Ögeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
2022 TYT MATEMATİK KONULARI;
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
Polinomlar
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
2022 TYT GEOMETRİ KONULARI
1-Temel Kavramlar
2-Doğruda Açılar
3-Üçgende Açılar
4-Özel Üçgenler
5-Dik Üçgen
6-İkizkenar Üçgen
7-Eşkenar Üçgen
8-Üçgende Alan
9-Açıortay
10-Kenarortay
11-Üçgende Benzerlik
12-Açı Kenar Bağıntıları
13-Çokgenler
14-Dikdörtgen
15-Özel Dörtgenler
16-Çemberler
17-Katı Cisimler
18-Prizmalar
19-Noktanın Analitiği
20-Doğrunun Analitiği
21-Çemberin Analitiği
22-Trigonometri
2022 TYT Sosyal Bilimler Konuları
2022 TYT COĞRAFYA KONULARI
DOĞA VE İNSAN
COĞRAFİ KONUM VE ETKİLERİ
GRAFİK VE TABLO YORUMU
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
HARİTA BİLGİSİ
İKLİM BİLGİSİ
YERİN ŞEKİLLENMESİ
YAŞADIĞIM YERDEN ÜLKEME
BEŞERİ YAPI
BÖLGELER VE ÜLKELER
İNSAN VE ÇEVRE
2022 TYT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI
İNANÇ
İBADET
AHLAK VE DEĞERLER
DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET
HZ. MUHAMMED (SAV)
VAHİY VE AKIL
DÜNYA VE AHİRET
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIK
İSLAM VE BİLİM
ANADOLU'DA İSLAM
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
GÜNCEL DİNÎ MESELELER
HİNT VE ÇİN DİNLERİ
2022 TYT FELSEFE KONULARI
Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Din Felsefesi
Sanat Felsefesi
2022 TYT TARİH KONULARI
TARİH BİLİMİ
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR
İLK TÜRK DEVLETLERİ
İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI(13.YÜZYILA KADAR)
TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ(10-13.YÜZYILLAR)
TÜRKİYE TARİHİ(11-13. YÜZYIL)
BEYLİKTEN DEVLETE(1300-1453)
DÜNYA GÜCÜ:OSMANLI DEVLETİ(1453-1600)
ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)
AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII. YÜZYIL)
EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ
SERMAYE VE EMEK
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA
MİLLÎ MÜCADELE
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE
YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
2022 TYT FEN BİLİMLERİ KONULARI
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
HÜCRE
CANLILAR DÜNYASI
HÜCRE BÖLÜNMELERİ
KALITIMIN GENEL İLKELERİ
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
İNSAN FİZYOLOJİSİ
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ
GENDEN PROTEİNE
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
BİTKİ BİYOLOJİSİ
CANLILAR VE ÇEVRE
2022 TYT KİMYA KONULAR
KİMYA BİLİMİ
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
MADDENİN HÂLLERİ
DOĞA VE KİMYA
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR
KARIŞIMLAR
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
KİMYA HER YERDE
MODERN ATOM TEORİSİ
GAZLAR
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
KİMYA VE ELEKTRİK
KARBON KİMYASINA GİRİŞ
ORGANİK BİLEŞİKLER
ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER
2022 TYT FİZİK KONULARI
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
HAREKET VE KUVVET
ENERJİ
ISI VE SICAKLIK
ELEKTROSTATİK
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
DALGALAR
OPTİK
KUVVET VE HAREKET
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
ÇEMBERSEL HAREKET
BASİT HARMONİK HAREKET
DALGA MEKANİĞİ
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE
MODERN FİZİK
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
ÖSYM'nin açıklamasına göre 2022 yılında sınava girecek olan öğrenciler yukarıda yer alan konulardan sorumlu tutulacaktır. İşte merakla beklenen 2022 YKS konuları
listesi!