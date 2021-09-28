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Eğitim
2022 TYT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 TYT Konuları Yayınlandı mı?

2022 TYT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 TYT Konuları Yayınlandı mı?

2021 YKS tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2022 YKS sınavı gündeme geldi. Gelecek yıl üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin ‘2022 YKS konuları açıklandı mı?’ sorusunu sorması üzerine ÖSYM 2022 yılında hangi dersten kaç soru geleceği konusunda açıklama yaptı. İşte ÖSYM’nin açıklamasına göre 2022 YKS konuları ve soru dağılımı…

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 12:01
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 12:33
2022 TYT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 TYT Konuları Yayınlandı mı?

2022 yılı YKS sınavı için geri sayım başladı! Gelecek yıl üniversite sınavına girecek olan öğrenciler TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı bölümde hangi konuların sınavda çıkacağını araştırıyor. 2021 YKS üçüncü ek yerleştirmenin de tamamlanması üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu'ndan 2022 YKS konuları ve soru dağılımı konusunda açıklama geldi. İşte 2022 TYT konuları ve soru dağılımı

2022 TYT Türkçe Konuları


Sözcük Anlamı

Söz Yorumu

Deyim ve Atasözü

Cümle Anlamı

Cümle Yorumu

Paragrafta Anlatım Teknikleri

Paragrafta Konu-Ana Düşünce

Paragrafta Yapı

Paragrafta Yardımcı Düşünce

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcüğün Yapısı

Sözcük Türleri

Fiiller

Sözcük Grupları

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

2022 TYT MATEMATİK KONULARI;


Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

Polinomlar

2. Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol



2022 TYT GEOMETRİ KONULARI


1-Temel Kavramlar

2-Doğruda Açılar

3-Üçgende Açılar

4-Özel Üçgenler

5-Dik Üçgen

6-İkizkenar Üçgen

7-Eşkenar Üçgen

8-Üçgende Alan

9-Açıortay

10-Kenarortay

11-Üçgende Benzerlik

12-Açı Kenar Bağıntıları

13-Çokgenler

14-Dikdörtgen

15-Özel Dörtgenler

16-Çemberler

17-Katı Cisimler

18-Prizmalar

19-Noktanın Analitiği

20-Doğrunun Analitiği

21-Çemberin Analitiği

22-Trigonometri

2022 TYT Sosyal Bilimler Konuları

2022 TYT COĞRAFYA KONULARI


DOĞA VE İNSAN

COĞRAFİ KONUM VE ETKİLERİ

GRAFİK VE TABLO YORUMU

DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

HARİTA BİLGİSİ

İKLİM BİLGİSİ

YERİN ŞEKİLLENMESİ

YAŞADIĞIM YERDEN ÜLKEME

BEŞERİ YAPI

BÖLGELER VE ÜLKELER

İNSAN VE ÇEVRE

2022 TYT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI


İNANÇ

İBADET

AHLAK VE DEĞERLER

DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET

HZ. MUHAMMED (SAV)

VAHİY VE AKIL

DÜNYA VE AHİRET

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER

YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIK

İSLAM VE BİLİM

ANADOLU'DA İSLAM

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR

GÜNCEL DİNÎ MESELELER

HİNT VE ÇİN DİNLERİ



2022 TYT FELSEFE KONULARI


Felsefenin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Din Felsefesi

Sanat Felsefesi

2022 TYT TARİH KONULARI


TARİH BİLİMİ

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

İLK TÜRK DEVLETLERİ

İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI(13.YÜZYILA KADAR)

TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ(10-13.YÜZYILLAR)

TÜRKİYE TARİHİ(11-13. YÜZYIL)

BEYLİKTEN DEVLETE(1300-1453)

DÜNYA GÜCÜ:OSMANLI DEVLETİ(1453-1600)

ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII. YÜZYIL)

EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

SERMAYE VE EMEK

XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA

MİLLÎ MÜCADELE

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI

İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA

II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA

TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE

YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

2022 TYT FEN BİLİMLERİ KONULARI


YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ

HÜCRE

CANLILAR DÜNYASI

HÜCRE BÖLÜNMELERİ

KALITIMIN GENEL İLKELERİ

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

İNSAN FİZYOLOJİSİ

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ

GENDEN PROTEİNE

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

BİTKİ BİYOLOJİSİ

CANLILAR VE ÇEVRE

2022 TYT KİMYA KONULAR

KİMYA BİLİMİ

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

MADDENİN HÂLLERİ

DOĞA VE KİMYA

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR

KARIŞIMLAR

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

KİMYA HER YERDE

MODERN ATOM TEORİSİ

GAZLAR

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

KİMYA VE ELEKTRİK

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

ORGANİK BİLEŞİKLER

ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER

2022 TYT FİZİK KONULARI


FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

HAREKET VE KUVVET

ENERJİ

ISI VE SICAKLIK

ELEKTROSTATİK

ELEKTRİK VE MANYETİZMA

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ

DALGALAR

OPTİK

KUVVET VE HAREKET

ELEKTRİK VE MANYETİZMA

ÇEMBERSEL HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET

DALGA MEKANİĞİ

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE

MODERN FİZİK

MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI


ÖSYM'nin açıklamasına göre 2022 yılında sınava girecek olan öğrenciler yukarıda yer alan konulardan sorumlu tutulacaktır. İşte merakla beklenen 2022 YKS konuları listesi!

2022 Yks Konulari


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