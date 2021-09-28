2022 TYT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 TYT Konuları Yayınlandı mı?

2022 yılı YKS sınavı için geri sayım başladı! Gelecek yıl üniversite sınavına girecek olan öğrenciler TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı bölümde hangi konuların sınavda çıkacağını araştırıyor. 2021 YKS üçüncü ek yerleştirmenin de tamamlanması üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu'ndan 2022 YKS konuları ve soru dağılımı konusunda açıklama geldi. İşte 2022 TYT konuları ve soru dağılımı…





2022 TYT Türkçe Konuları



2022 TYT MATEMATİK KONULARI;

2022 TYT GEOMETRİ KONULARI



2022 TYT COĞRAFYA KONULARI



2022 TYT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI





2022 TYT FELSEFE KONULARI



2022 TYT TARİH KONULARI



2022 TYT FEN BİLİMLERİ KONULARI

2022 TYT FİZİK KONULARI



Sözcük AnlamıSöz YorumuDeyim ve AtasözüCümle AnlamıCümle YorumuParagrafta Anlatım TeknikleriParagrafta Konu-Ana DüşünceParagrafta YapıParagrafta Yardımcı DüşünceSes BilgisiYazım KurallarıNoktalama İşaretleriSözcüğün YapısıSözcük TürleriFiillerSözcük GruplarıCümlenin ÖgeleriCümle TürleriAnlatım BozukluğuTemel KavramlarSayı BasamaklarıRasyonel SayılarOndalıklı SayılarBasit EşitsizliklerMutlak DeğerÜslü SayılarKöklü SayılarÇarpanlara AyırmaDenklem ÇözmeOran-OrantıProblemlerKümelerFonksiyonlarPermütasyonKombinasyonBinomOlasılıkİstatistikPolinomlar2. Dereceden DenklemlerKarmaşık SayılarParabol1-Temel Kavramlar2-Doğruda Açılar3-Üçgende Açılar4-Özel Üçgenler5-Dik Üçgen6-İkizkenar Üçgen7-Eşkenar Üçgen8-Üçgende Alan9-Açıortay10-Kenarortay11-Üçgende Benzerlik12-Açı Kenar Bağıntıları13-Çokgenler14-Dikdörtgen15-Özel Dörtgenler16-Çemberler17-Katı Cisimler18-Prizmalar19-Noktanın Analitiği20-Doğrunun Analitiği21-Çemberin Analitiği22-Trigonometri2022 TYT Sosyal Bilimler KonularıDOĞA VE İNSANCOĞRAFİ KONUM VE ETKİLERİGRAFİK VE TABLO YORUMUDÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİHARİTA BİLGİSİİKLİM BİLGİSİYERİN ŞEKİLLENMESİYAŞADIĞIM YERDEN ÜLKEMEBEŞERİ YAPIBÖLGELER VE ÜLKELERİNSAN VE ÇEVREİNANÇİBADETAHLAK VE DEĞERLERDİN, KÜLTÜR VE MEDENİYETHZ. MUHAMMED (SAV)VAHİY VE AKILDÜNYA VE AHİRETKUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMEDİNANÇLA İLGİLİ MESELELERYAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIKİSLAM VE BİLİMANADOLU'DA İSLAMİSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLARGÜNCEL DİNÎ MESELELERHİNT VE ÇİN DİNLERİFelsefenin AlanıBilgi FelsefesiBilim FelsefesiVarlık FelsefesiAhlak FelsefesiSiyaset FelsefesiDin FelsefesiSanat FelsefesiTARİH BİLİMİUYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLARİLK TÜRK DEVLETLERİİSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI(13.YÜZYILA KADAR)TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ(10-13.YÜZYILLAR)TÜRKİYE TARİHİ(11-13. YÜZYIL)BEYLİKTEN DEVLETE(1300-1453)DÜNYA GÜCÜ:OSMANLI DEVLETİ(1453-1600)ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII. YÜZYIL)EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLIULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİSERMAYE VE EMEKXIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYAMİLLÎ MÜCADELEATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABIİKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYAII. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYAII. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYATOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYEYÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYAYAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİHÜCRECANLILAR DÜNYASIHÜCRE BÖLÜNMELERİKALITIMIN GENEL İLKELERİEKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARIİNSAN FİZYOLOJİSİKOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİGENDEN PROTEİNECANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİBİTKİ BİYOLOJİSİCANLILAR VE ÇEVRE2022 TYT KİMYA KONULARKİMYA BİLİMİATOM VE PERİYODİK SİSTEMKİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLERMADDENİN HÂLLERİDOĞA VE KİMYAKİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALARKARIŞIMLARASİTLER, BAZLAR VE TUZLARKİMYA HER YERDEMODERN ATOM TEORİSİGAZLARSIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜKKİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİKİMYASAL TEPKİMELERDE HIZKİMYASAL TEPKİMELERDE DENGEKİMYA VE ELEKTRİKKARBON KİMYASINA GİRİŞORGANİK BİLEŞİKLERENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELERFİZİK BİLİMİNE GİRİŞMADDE VE ÖZELLİKLERİHAREKET VE KUVVETENERJİISI VE SICAKLIKELEKTROSTATİKELEKTRİK VE MANYETİZMABASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİDALGALAROPTİKKUVVET VE HAREKETELEKTRİK VE MANYETİZMAÇEMBERSEL HAREKETBASİT HARMONİK HAREKETDALGA MEKANİĞİATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTEMODERN FİZİKMODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARIÖSYM'nin açıklamasına göre 2022 yılında sınava girecek olan öğrenciler yukarıda yer alan konulardan sorumlu tutulacaktır. İşte merakla beklenenlistesi!