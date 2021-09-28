USD (Alış - Satış) : 8,84 - 8,85 EURO (Alış - Satış) : 10,34 - 10,36
Ana Sayfa.
Güncel
2021-2022 pedagojik formasyon başvurusu ne zaman? Kimler Pedagojik Formasyon Başvurusu Yapabilir?

2021-2022 pedagojik formasyon başvurusu ne zaman? Kimler Pedagojik Formasyon Başvurusu Yapabilir?

YÖK tarafından, 9 Eylül 2021 tarihinde "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” hakkında gerçekleştirilen açıklama sonrasında gözler pedagojik formasyona çevrilmişti. Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanmış olan iş birliği protokolünün güncelleneceğinin bildirilmesi sonrasında pek çok kişi ‘Pedagojik formasyon’ hakkında çeşitli sorular gündeme getirdi. “Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergede” çeşitli güncellemeler yapıldı. Peki, binlerce bölüm öğrencisinin heyecanla beklediği pedagojik formasyon geri geldi mi? 2021-2022 pedagojik formasyon başvurusu ne zaman? Kimler Pedagojik Formasyon Başvurusu Yapabilir? İşte pedagojik formasyon hakkında merak edilenler…

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:33
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:48
2021-2022 pedagojik formasyon başvurusu ne zaman? Kimler Pedagojik Formasyon Başvurusu Yapabilir?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2018 yılında kaldırılan pedagojik formasyonun yeniden döneceği konusunda açıklama gerçekleştirdi. Yüksek Öğretim Kurumları tarafından gerçekleştirilen açıklama sonrasında pedagojik formasyon eğitiminin 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağı gündem konusu oldu. YÖK'ün açıklaması sonrasında pek çok yüksek öğretim öğrencisi ise ‘pedagojik formasyon nedir?' sorusunu araştırmaya başladı. Peki, kimler pedagojik formasyon alabilir? İşte 2021 Pedagojik formasyon hakkında merak edilenler…

Pedagojik Formasyon Nedir?


Pedagojik formasyon, üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinde bulunan herhangi bir bölümde eğitim gördükten sonra o bölüm mezunlarının öğretmen olabilmesi için verilen eğitimdir. Örneğin Fen- Edebiyat fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü okuyan bir öğrencinin mezun olduktan sonra direkt ‘öğretmen' olması mümkün değildir. Ancak herhangi bir Türk dili ve edebiyatı mezunu pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmenlik mesleği gerçekleştirebilmektedir. Pedagojik formasyon eğitiminde adaylara gelişim psikolojisi, ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler verilmektedir. Bu sebeple öğretmen olmak isteyen bölüm mezunlarının mutlaka pedagojik formasyon alması gerekmektedir. Peki, kimler pedagojik formasyon eğitimi alabilir?



Kimler Pedagojik Formasyon Alabilir?


Pedagojik formasyon, bölüm mezunlarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken eğitime verilen isimdir. Eğitim fakülteleri 'pedagojik formasyon' dersi alarak mezun olurken, Fen-Edebiyat fakültesi mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi alarak öğretmenlik gerçekleştirebiliyorlar. Pedagojik formasyon eğitiminde; gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun belirlediği 100'e yakın alandan mezun olan herkes kayıt gerçekleştirebiliyor. Bu sebeple ‘Kimler pedagojik formasyon alabilir?' sorusunu soran kişiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda belirlenmektedir. Ancak Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversiteler tarafından açılabiliyor.

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?


Pedagojik formasyon başvuru şartları her yıl değişim göstermektedir. Yüksek Öğretim Kurumları'nın 2021 Pedagojik formasyon eğitimi hakkında yaptığı son açıklamaya göre bu yıl da başvuru şartlarında değişimlerin olacağını belirtmiştir. Ancak örnek olması adına geçmiş yıllarda İstanbul Üniversitesi Pedagojik formasyon başvuru şartları listesini sizlerle paylaşıyoruz. İşte İstanbul Üniversitesi pedagojik formasyon başvuru şartları;

1. Fakültemiz 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde açılacak olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kontenjanlarının:

a) %75'i İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunlarına

b) %25'i ise Diğer Üniversite 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunlarına ayrılacaktır.

c) Toplam kontenjan 2500 kişidir.

2. İstanbul Üniversitesi öğrenci ve mezunları için ayrılan %75'lik kontenjanın; %25'i İstanbul Üniversitesi Mezunlarına, %75'i İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencilerine; Diğer üniversitelerin 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunları için ayrılan %25'lik kontenjanın; %50'si Diğer Üniversitelerin 4. Sınıf Öğrencilerine, %50'si Diğer Üniversitelerin Mezunlarına ayrılmıştır.

3. Programa başvuracak adayların not ortalamasının (AGNO, GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

4. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda;

a) Mezunlar için mezuniyet not ortalaması ile değerlendirme yapılacak; eşitlik halinde ise yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Transkriptinde veya Geçici Mezuniyet Belgesinde/Diplomasında not ortalaması yalnızca 100'lük sisteme göre yer alan (4'lük sistemde notu olmayan) bütün adayların notları İstanbul Üniversitesi'nin Dönüşüm Tablosu'na göre 4'lük sisteme dönüştürülecektir.

b) Öğrenciler için Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO/GANO) ile değerlendirme yapılacak;

eşitlik halinde ise alttan dersi olup olmadığına ders kredileri esas alınarak bakılacak; eşitliğin sürmesi durumunda yaşı küçük olana öncelik verilecektir.

5. YÖK'ün PFSP usul ve esaslar gereği, yüzyüze yapılan teorik derslere asgari %70; uygulamalı derslere ise %80 oranında devam şartı vardır.

6. Ön başvuruların yoğunluğu gözetilerek, aşağıdaki 34 alanda program açılacak, yeterli başvurunun olmaması halinde listelenmiş olan 34 alandan az başvuru olan programlar kapatılacak ve kontenjanlar diğer alanlara kaydırılacaktır.

7. Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları ŞAHSEN yapılacaktır. Kesin kayıtlara şahsen gelemeyecek adayların kayıtları yalnızca Noter Onaylı Vekaletle yapılacaktır.

8. Posta, belge geçer (fax, mail vb.) ve kargo yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

9. Kesin kaydın yapılabilmesi için öncelikle online ön kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.


Pedagojik formasyon eğitimi almak isteyen öğrenciler ise 2021 Ekim'de açılacak olan başvuru sürecinde başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Pedagojik Formasyon


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı