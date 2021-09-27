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Türkiye'de İHA'da atağa kalktı: 210 proje için başvuru yapıldı

Türkiye'de İHA'da atağa kalktı: 210 proje için başvuru yapıldı

Birçok ülke havacılık sanayisini stratejik sektörler arasına alırken, Türkiye’nin bu alanda attığı adımlar ise meyvelerini bir bir veremeye başlıyor. Türkiye’nin insansız hava araçları ve drone ile ilgili ortalama 210 patent başvurusunun bulunurken 2021 ilk 9 ayında ise başvuru sayısı şimdiden 20'ye ulaştı.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:41
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:53
Türkiye'de İHA'da atağa kalktı: 210 proje için başvuru yapıldı

Hava araçlarına yönelik patent sayılarında önemli bir ivme yakalayan Türkiye, 2020 yılında bu alanda 18 patent başvurusu yaptı.

Eylül itibarı ile Türkiye'nin bu rakamı geride bıraktığına vurgu yapan sektör temsilcileri, 2021 Eylül ayına kadar ülkemizdeki hava araçlarına yönelik 20 patent başvurusu yapıldığını dil getirirken, sene sonuna kadar bu rakamın da artacağını öngörüyor.

210 BAŞVURU VAR

Türkiye'nin insansız hava araçları ve drone ile ilgili ortalama 210 patent başvurusunun bulunurken, 2016'da 17, 2017'de 35, 2018'de 41, 2019'da 35, 2020'de 18 ve 2021'in Eylül ayına kadar 20 patent başvurusu yapıldı.

Dünya genelinde insansız hava araçları teknolojisiyle ilgili ortalama 50 -60 bin civarında patent başvurusu bulunurken, en çok patent başvurusu yapan ülkelerin başında ise Çin geliyor.




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