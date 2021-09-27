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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan net mesaj: Her fırsatı kullanacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan net mesaj: Her fırsatı kullanacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız." dedi.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:31
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:41
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan net mesaj: Her fırsatı kullanacağız



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız.' dedi.

AA'nın haberine göre, Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası Tatar, AA muhabirinin, görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

'İyi bir öğle yemeği oldu. Çeşitli konuları konuştuk ilerleme görmeyi umut ediyoruz ama tabii bu sadece öğle yemeğiydi. Genel Sekreter birkaç gün içinde görüşmeye ilişkin bir açıklama yapacak. Her şeyi konuşmaya çalıştık. Genel Sekreter'in yeni yollar bulabileceğine inanıyoruz. Bizim hakkımız, egemen eşitlik ve tanınmak ve bu şekilde önümüze bakabiliriz. Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız.'


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