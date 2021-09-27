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Kıbrıs'ta iki devletli çözüme Rum kesiminden 'hayır' cevabı

Kıbrıs'ta iki devletli çözüme Rum kesiminden 'hayır' cevabı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ''açık olmadıklarını'' söyledi. Anastasiadis, "Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:32
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:34
Kıbrıs'ta iki devletli çözüme Rum kesiminden 'hayır' cevabı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

''Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?'' sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken, Rum liderin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

''Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.''


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