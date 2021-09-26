ŞOK aktüel 28 Eylül 2021 kataloğu! ŞOK Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Salı Nelerde İndirim Var? ŞOK 28 Eylül kataloğunda ne var?

28 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatlı ürünlerden alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Haftanın ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta turşu malzemelerinden, okul ürünlerine kadar pek çok ürün satışa sunulacak. Peki, 28 Eylül ŞOK Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK 28 Eylül kataloğunda ne var? 28 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu





ŞOK 28 Eylül Kataloğunda Hangi Ürünler İndirimde?





















Bu hafta; 4 Kişilik Masa Takımı 999 TL'den, Çok Amaçlı Dolap 449 TL'den, Asonic Bluetooth Hoparlör 79,90 TL'den, Asonic Kafa Bantlı Bluetooth Kulaklık 59,90 TL'den, Asonic TWS Kulaklık 79,90 TL'den, Ever Fit Bileklik 79,90 TL'den, Silvercresct Şarjlı Su Pompası 29,95 TL'den, Paşabahçe Borcam Kapaklı Yuvarlak Tencere 1450 21,95 TL'den, Kırmızı Kapaklı Yuvarlak Tencere 21,95 TL'den ve Çelik Cezve Çeşitleri 19,95 TL'den satışa sunulacak.











ŞOK 28 Eylül aktüel kataloğu içerisinde yer alan ürünlere tüm ŞOK mağazalarından ulaşabilirsiniz.

