25 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları Kardeşlerim, Masterchef Türkiye, Son Yaz

Günlük olarak seyircisiyle buluşan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde belirleniyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 25 Eylül Cumartesi akşamı; Son Yaz, Kardeşlerim ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 25 Eylül Cumartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 25 Eylül Cumartesi günü reyting sonuçları…









25 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı mı?



Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği '?' sorusuna cevap geldi. Bu sabah paylaşılan veriler doğrultusunda 25 Eylül Cumartesi reyting sonuçları belirlendi. Seyircinin merakla beklediği TOTAL ve AB reyting sonuçları duyuruldu!TOTAL REYTİNG SONUÇLARIKARDEŞLERİMGÖNÜL DAĞIKARDEŞLERİM (ÖZET)MASTERCHEF TÜRKİYEGÖNÜL DAĞI (ÖZET)SON YAZGÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER - HAFTA SONUSHOW ANA HABERSON YAZ (ÖZET)HAVA DURUMUAB REYTİNG SONUÇLARI - 18 EYLÜLGÖNÜL DAĞIMASTERHEF TÜRKİYEKARDEŞLERİMSON YAZGÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER - HAFTA SONUSON YAZ (ÖZET)GÖNÜL DAĞI (ÖZET)ŞARKILAR BİZİ SÖYLERMASTERCHEF TÜRKİYE (ÖZET)KARDEŞLERİMİşte