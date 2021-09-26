25 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları Kardeşlerim, Masterchef Türkiye, Son Yaz

25 Eylül Cumartesi akşamı Son Yaz, Kardeşlerim, MasterChef Türkiye gibi dizi ve yarışma programları seyircisiyle buluştu. Dün akşam yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak gecenin reyting birincileri belirlendi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? 25 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 25 Eylül Perşembe reyting sonuçları…
Günlük olarak seyircisiyle buluşan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde belirleniyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 25 Eylül Cumartesi akşamı; Son Yaz, Kardeşlerim ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 25 Eylül Cumartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 25 Eylül Cumartesi günü reyting sonuçları…