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25 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları Kardeşlerim, Masterchef Türkiye, Son Yaz

25 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları Kardeşlerim, Masterchef Türkiye, Son Yaz

25 Eylül Cumartesi akşamı Son Yaz, Kardeşlerim, MasterChef Türkiye gibi dizi ve yarışma programları seyircisiyle buluştu. Dün akşam yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak gecenin reyting birincileri belirlendi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? 25 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 25 Eylül Perşembe reyting sonuçları…

Ekleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 11:09
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 11:12
25 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları Kardeşlerim, Masterchef Türkiye, Son Yaz

Günlük olarak seyircisiyle buluşan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde belirleniyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 25 Eylül Cumartesi akşamı; Son Yaz, Kardeşlerim ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 25 Eylül Cumartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 25 Eylül Cumartesi günü reyting sonuçları



25 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı mı?


Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği ' 25 Eylül Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı?' sorusuna cevap geldi. Bu sabah paylaşılan veriler doğrultusunda 25 Eylül Cumartesi reyting sonuçları belirlendi. Seyircinin merakla beklediği TOTAL ve AB reyting sonuçları duyuruldu!


TOTAL REYTİNG SONUÇLARI


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İşte 25 Eylül Cumartesi reyting sonuçları

25 Eylül Reyting


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