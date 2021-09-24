Sivasspor Karagümrük maçı ne zaman? Sivasspor Karagümrük maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1. Lig'de yeni bir hafta daha kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden heyecanlı karşılaşmalar ekranlara gelmeye devam ederken 25 Eylül Cumartesi günü ise Sivasspor Karagümrük karşı karşıya gelecek. Peki, büyük bir heyecanla beklenen Sivasspor Karagümrük maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Sivasspor Karagümrük maçının detayları…









Sivasspor Karagümrük Maçı Ne Zaman?



Sivasspor Karagümrük Maçı Hangi Kanalda?



Süper Lig 7. Hafta Maçları Nelerdir?



Heyecanla beklenen Sivasspor Karagümrük maçı yarın akşam ekranlara gelecek. Süper Lig 7. Hafta maç fikstürünün açıklanmasının ardından taraftarlardan gelen Sivasspor Karagümrük maçı saat kaçta sorusu cevaplandırıldı. TFF 1. Lig'in merakla takip edilecek olan Sivasspor Karagümrük maçı saat 13.30'da başlayacak.24 Eylül Cuma günü saat 20.00'de gerçekleşmesi planlanan Beşiktaş Altay maçı beIN Sports1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'de 7. Haftanın ilk karşılaşmasının yaşanmasının ardından 25 Eylül Cumartesi günü Sivasspor Karagümrük maçı ekranlara gelecek. Seyirciden gelen Sivasspor Karagümrük maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun gündeme gelmesi üzerine TFF'den açıklama gecikmedi. 25 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan maç beIN Sports1 ekranlarında naklen yayınlanacak.Süper Lig'de 7. Hafta Cuma günü gerçekleştirilecek olan Beşiktaş Altay maçı ile başlayacak ve devamında birbirinden farklı takımların karşılaşmaları seyirciye sunulacak. 24 Eylül Cuma günü başlayacak olan 7. Hafta futbolseverler tarafından şimdiden araştırılmaya başladı. Peki,• 24.09.2011 ALTAY –BEŞİKTAŞ20.00• 25.09.2021 SİVASSPOR- FATİH KARAGÜMRÜK 13.30• 25.09.2021 ANTALYASPOR- MALATYASPOR 16.00• 25.09.2021 ADANA DEMİRSPOR A.Ş- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş 19.00• 26.09.2021 GZT GİRESUNSPOR- YUKATEL KAYSERİSPOR 13.30• 26.09.2021 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK –ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş• 26.09.2021 GALATASARAY A.Ş- GÖZTEPE A.Ş. 19.00• 27.09.2021 KASIMPAŞA A.Ş – İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR• 27.09.2021 TRABZONSPOR- AYTEMİZ ALANYASPORSüper Lig'in 7. Haftasında hafta sonunun ilk maçı olacak olan Sivasspor Karagümrük karşılaşması 25 Eylül 2021 tarihinde saat 13.30'da başlayacak.