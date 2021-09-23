Kireçlenme Nedir? Kireçlenmeye Ne İyi Gelir?

Tıbbi adıyla dejeneratif eklem hastalığı, osteoartrit ve dejeneratif artrit olarak bilinen kireçlenme, milyonlarca insanda görülen hastalıklardandır. Genellikle yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kireçlenme kimi durumlarda bireyin genetik hastalıkları sebebiyle erken yaşta ortaya çıkabilmektedir. İnsan hayatını olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle kireçlenme belirtileri görüldüğünde zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Peki, Kireçlenme tedavisi nasıl yapılır? Haberimizin detaylarından kireçlenme belirtileri başta olmak üzere pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz…





Kireçlenme Neden Olur?



Kireçlenme Belirtileri Nelerdir?



KİREÇLENMEYE NE İYİ GELİR?



KİREÇLENMEYE İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?



Kireçlenme, özellikle 65 yaş üstü kişilerde yaşa bağlı olarak çıkan bir hastalık olsa da genç yaş gruplarında da görülebilmektedir. Bu durum pek çok kişinin ‘?’ sorusunun cevabını araştırmasını sağlıyor. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göre; eklemlerde bulunan kıkırdaklar kemiklerin ucunu kaplayarak eklem hareketi için yumuşak bir yüzey sağlar. Ancak eklemlerde meydana gelen rahatsızlıklar zaman içerisinde kıkırdak yapısının aşınmasına neden olur. Bu durumun yaşanmasıyla birlikte eklem bölgelerinde ağrı, şişme ve zor hareket etme görülür. Kireçlenme de tüm bu olayların yaşanmasıyla birlikte meydana gelir. Ancak erken teşhis kireçlenme seviyesinin artmasını engellemek adına oldukça önemlidir. Osteoartrit, zaman içerisinde ilerlerse kemikler parçalanabilir ve eklem içerisinde kemik parçaları birikebilir. Bu durum vücutta dönüşü olmayan hasarlar bırakır. Peki, kireçlenmenin olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ya da bir diğer adı ileKireçlenme belirtileri, bireyin eklemlerinde meydana gelen rahatsızlığın şiddetine göre değişim gösterir. Bu nedenle alanında uzman doktorlar kireçlenme belirtilerinin kişiden kişiye değiştiğini ancak belli başlı belirtilerin herkeste görüldüğünü açıklamıştır. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göre• Hareket etmede zorluk,• Dizlerde sertlik ve hareket kısıtlığı,• Herhangi bir eklem büküldüğünde eklemden ses (tıkırtı, çıtırtı) gelmesi• Eklem etrafında meydana gelen şişlik,• Fiziksel aktiviteler sonrasında görülen eklem ağrısı,Kireçlenme belirtilerinin en yaygın olanlarıdır. Ancak bazı durumlarda vücudun farklı bölgelerinde de kireçlenme belirtileri görülebilir. Örneğin;• Kalça: Kasık bölgesi, uyluklar, diz ve kalçada ağrı görülür.• Diz: Diz hareketlerinde ‘gıcırdama’ sesleri gelir.• Parmak: eklemlerde hassasiyet, şişme ve kızarıklık görülür.• Ayaklar: Ayaklarda özellikle baş parmakta ağrı ve hassasiyet görülür.Kireçlenme belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir. Ancak doktor kontrolü gerçekleştirildikten sonra ilaçların yanı sıra evde takviye olarak uygulayabileceğiniz doğal yöntemler vardır. Bu nedenle ‘Kireçlenmeye ne iyi gelir?’ sorusunun cevabını arayan kişiler için haberimizin detaylarında kireçlenmeye iyi gelen yöntemlere yer verdik. Sizler de bu doğal yöntemlerden yararlanarak kireçlenme probleminizi en az seviyeye indirebilir ve ağrılarınızı azaltabilirsiniz. Pek• Vücutta oluşan şişkinlik ve eklem ağrıları için yeşil çay oldukça etkili doğal ürünlerdendir. Kireçlenmeye bağlı olarak oluşan eklem ağrılarına iyi gelir ve kişinin daha rahat hareket etmesine yardımcı olur. Yeşil çayı kireçlenme problemini en aza indirgemek için tercih edecek olan kişiler doğal olması şartı ile günde 1-2 fincan yeşil çay tüketebilirler.• Zencefil kireçlenme hastalığına sahip olanların mutlaka tüketmesi gereken gıdalardandır. Şişkinliğin azalmasına yardımcı olan zencefil aynı zamanda eklem ağrılarına da iyi gelmektedir.• Masaj yapmak kireçlenmeden kaynaklı iltihabın azalmasını sağladığı için özellikle dizlerde görülen kireçlenmenin acısını azaltmak için dizlere masaj yapılmalıdır.• Hareket oranı azaldıkça kireçlenmenin seviyesi de artacaktır bu nedenle kireçlenme problemi ile karşı karşıya kalan kişiler hareket seviyesini azaltmamalıdır.• Kilo yapan gıdalardan uzak durulmalı ve dizlere yüklenecek olan yük azaltılmalıdır.• Soğan• Sarımsak• Pırasa• Brokoli• Havuç• Parates• Maydanoz• Mısır• Avokado• Pancar• Narenciye• Lahana• Brüksel lahanası• Ispanak• MarulKireçlenme problemine iyi gelen besinler arasında yer almaktadır.sorusunun cevabını arayan kişiler bu yöntemlerle kireçlenmeden kaynaklı ağrıları azaltabilirler.