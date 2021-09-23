22 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 22 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları

22 Eylül Çarşamba akşamı Yalancı, MasterChef Türkiye, Yargı gibi birbirinden farklı dizi ve yarışma programları ekrana geldi. Yayınların bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün gecenin reyting birincileri açıklandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? 22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 22 Eylül Çarşamba reyting sonuçları…
Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 22 Eylül Çarşamba akşamı; Yargı, Yalancı ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 22 Eylül Çarşamba günü reyting birincisi kim oldu? İşte 22 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları…