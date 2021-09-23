22 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 22 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 22 Eylül Çarşamba akşamı; Yargı, Yalancı ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 22 Eylül Çarşamba günü reyting birincisi kim oldu? İşte 22 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları…









22 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı mı?



22 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI





22 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI



Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği '?' sorusuna yanıt geldi. Bu sabah paylaşılan verilere göre 22 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı.1 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT2 - MASTERCHEF TÜRKİYE3 - ESRA EROL'DA4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER5 - KARDEŞLERİM (TKR)1 - MASTERCHEF TÜRKİYE2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER3 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT4 - ESRA EROL'DA5 - MASTERCHEF TÜRKİYE (ÖZET)İşte