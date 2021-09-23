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22 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 22 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları

22 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 22 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları

22 Eylül Çarşamba akşamı Yalancı, MasterChef Türkiye, Yargı gibi birbirinden farklı dizi ve yarışma programları ekrana geldi. Yayınların bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün gecenin reyting birincileri açıklandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? 22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 22 Eylül Çarşamba reyting sonuçları…

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 08:58
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:02
22 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? ! 22 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 22 Eylül Çarşamba akşamı; Yargı, Yalancı ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 22 Eylül Çarşamba günü reyting birincisi kim oldu? İşte 22 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları



22 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı mı?


Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği ' 22 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt geldi. Bu sabah paylaşılan verilere göre 22 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı.

22 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

2 - MASTERCHEF TÜRKİYE

3 - ESRA EROL'DA

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - KARDEŞLERİM (TKR)

22 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI


1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

3 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

4 - ESRA EROL'DA

5 - MASTERCHEF TÜRKİYE (ÖZET)

İşte 22 Eylül Çarşamba reyting sonuçları!

22 Eylül 2021 Reyting Sonuçları


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