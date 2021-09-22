Ümitcan Uygun'un şüphelisi olduğu Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme

Esra Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



NE OLMUŞTU?

İhbar üzerine Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.



Olay yerindeki arkadaşları, Hankulu'nun, yaşamını yitirmeden önce Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etmiş, bunun üzerine Uygun gözaltına alınmıştı.



Ümitcan Uygun'un, Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da ifadesi alınmıştı.



Uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçlamasıyla tutuklanan Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.