TEKNOFEST'e akın ettiler! AKINCI TİHA ve Hürkuş birlikte uçtu

Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün kapılarını açtı. Binlerce kişi festivali gezmek için sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na akın etti.



Çok sayıda öğrenci ve teknoloji meraklısının açılması için gün saydığı festival Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın desteğiyle gerçekleştiriliyor.



26 Eylül'de sona erecek festivale girişler önceden açıklanan pandemi kuralları çerçevesinde ve HES koduyla online kayıt yapılarak sağlandı. Festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin kişinin katıldığı ve 4'üncüsü düzenlenen festivale bu sene de rekor katılım bekleniyor.



Öğleden önce Sikorsky ve ATAK helikopterlerinin nefes kesen gösterilerini alkışlarla izleyen ziyaretçiler daha sonra ana sahnedeki festivalin açılış törenindeki coşkuya ortak oldu.



HÜRKUŞ PİLOTU, İNSANSIZ AKINCI TİHA İLE BİRLİKTE UÇTU



Festival kapsamında, Baykar tarafından üretilen 'Akıncı' Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) (altta) ve Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkânlar kullanılarak tasarlanıp üretilen 'Hürkuş' uçağı gösteri uçuşu yaptı.