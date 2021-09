1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün: Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçecekler!

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi.



Köprünün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarında sona yaklaşılırken Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bugün tarihi bir olaya imza atacak.



Bakan Karaismailoğlu beraberindeki heyetle birlikte köprüyü yürüyerek geçecek.







ASYA'DAN AVRUPA'YA GEÇECEK



Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak nitelendirilen proje için bugün Çanakkale'ye gelecek olan Bakan Adil Karaismailoğlu program kapsamında Asya yakasında bulunan Lapseki'den yürüyerek yola çıkarak Avrupa yakasında yer alan Gelibolu'ya geçecek.



HER BİR DETAYINDA İNCE AYRINTI



İlmik ilmik işlenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her bir detayında ince ve zekâ dolu tasarım ayrıntılarına yer verildi.







Köprünün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlandı.



Tasarımı inceliklerle örülen köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerle boyanacak.







Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde düzenlenecek.



Toplam uzunluğu 4 bin 608 olacak olan köprünün orta açıklığı 2023 metre yan açıklıkları ise 770'er metre olacak. 2x3 şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45.06 metre genişlik ve 3.5 metre yükseklikte olacak.







360 ve 680 metrelik yaklaşım viyadüklerine sahip köprüde tabliyenin her iki tarafına inşa edilecek yürüme yolları bakım onarım çalışmalarında hizmet verecek.



1915 Çanakkale Köprüsü uluslararası bir koridorunda tamamlayıcısı olacak.







Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun şekilde kullanılacak köprü için ayrıca 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.