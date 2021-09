Rüyada Fil Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Fil Görmenin Tabiri

Rüyada fil görmek sık sık görülen bir rüyalar arasında yer almaktadır. Bu sebeple rüyanın içerisinde yer alan diğer sembol, nesne ve olaylara dikkat edilerek rüya tabirine bakılmalıdır. Peki, rüyada fil görmek ne anlama gelir? İşte rüyada fil görmenin tabiri…





RÜYADA FİL GÖRMEK



Rüyada File Binmek Ne Anlama Gelir?



Rüyada Fil Sürüsü Görmek Ne Anlama Gelir?



Rüyada Fil Yavrusu Görmek Ne Anlama Gelir?



Rüyada Fil Kovalaması Ne Anlama Gelir?

Rüyada Fil İle Konuşmak Ne Anlama Gelir?



Rüyada Filin Gittiğini Görmek Ne Anlama Gelir?



Rüyada Fil Eti Yemek Ne Anlama Gelir?



, çeşitli rüya tabirlerine göre kısmetin rüyayı gören kişinin kısmetinin artacağına ve makamının yükseleceğine işarettir. Cafer'i Sadık rüyada fil görmeyi devlet başkanı, güçlü bir adam, savaş, eziyet ve düşmanlık olarak tanımlar. Kirmanî ise her kim rüyasında fil görürse bu rüyanın devlet büyüğüne işaret ettiğini söylemiştir. Bunun yanı sıra pek çok rüya tabircisi de rüyada fil gören kişinin çevresinde cömert ve sözü geçen insanların olacağının işareti olduğunu belirtmektedir. Genel anlamda rüyada fil görmek para, itibar ve mevkiye delalet etmektedir.Rivayet edilene göre her ki rüyasında file bindiğini görürse bu rüya hayırlı rüyalar arasında yer almaktadır. Kişi rüyasında sinirli bir file bindiğini görürse çalıştığı işten ayrılarak daha iyi bir işe girer. İsteklerini elde etmek adına verdiği emekler karşılıksız kalmaz. Bunun yanı sıra rüyada file binmek kişinin mevki ve makam sahibi olacağına delalet etmektedir. Savaş varken file binmiş olduğunu gören kişinin kuvvetli bir düşmanı ortadan kalkar. Aynı zamanda her kim rüyasında file dindiğini görürse bekarsa evlenir, evliyse mutlu bir evlilik yaşar.Cabir'ül Mağribi'ye file bindiğini gören kişi şayet bekarsa, evlenir. Bazı rüya tabircilerine göre; rüyada file binmek cesarete delalet eder. Rüyada file bindiğini gören kişi, yüksek makamlara gelir ve izzetli bir şekilde uzun bir ömre sahip olur., rüya sahibinin arka arkaya gerçekleştirdiği girişimlerinden oldukça fazla paralar kazanacağına işarettir. Rüyasında fil sürüsü gören kişi mutlu haberler alır ve ne arzusu varsa gerçekleştirir, makam açısından yükselir. Rüyada fil sürüsü görmek aynı zamanda rüya sahibinin kısa süre içerisinde yüksek gelir elde edeceğine ve bol miktarda mal sahibi olacağına da delalet etmektedir. Rüyada görülen fil sürüleri rüyayı gören kişinin hayatına bereket geleceğine ve mutluluğun çığ gibi büyüyeceğine işarettir.Rüyada fil yavrusu görmek, rüya sahibinin evladının olacağına delalet eder. Rüya sahibi bekarsa evlenir, evliyse çocuk sahibi olur. Rüyada fil yavrusu rüya tabircileri tarafından genel anlamda haneye katılacak yeni bir çocuğa ve hayırlı bir evlada delalet etmektedir. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada fil yavrusu görmek, hayırlı haberin geleceğine yorumlanır. Rüyayı gören kişi, beklenmedik bir yerden güzel bir haber alır.Rüyada fil kovalaması rüya sahibinin başına gelecek olan sıkıntılara delalet etmektedir. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada fil kovalaması rüya sahibinin kederinin ve mutsuzluğunun sona ereceğine kişinin düzlüğe çıkacağına işarettirRüyada fil ile konuşmak rüya sahibinin kendisinden büyük bir kişi ile konuşacağına delalet etmektedir. Bu rüyada kastedilen büyük, devlet büyüğü ya da makam olarak büyük anlamına gelmektedir. Bunu yanı sıra rüyada fil ile konuşmak genellikle hayırlı şekillerde tabir edilir. Rüyayı gören kişi ticaretle uğraşıyorsa işi gelişir.Rüyada filin gittiğini görmek, rüyayı gören kişinin yaşadığı yerde hükümetin değişeceğine işaret etmektedir. Aynı zamanda rüyada filin gittiğini görmek rüya sahibinin kibirli ve gururlu bir kişi olduğunu gösterir. Peki, rüyada fil eti yemek ne anlama gelir?, mal sahibi olmaya işaret eder. Filin azasından veya derisinden ya da kemiğinden et yediğini gören kişi salih ve takva sahibi olur.çeşitli rüya tabirlerine göre bu şekilde açıklanmıştır.