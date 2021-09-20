Gözde Arpacık Neden Çıkar? Gözde Arpacık Nasıl Geçer?

Arpacık, tıbbi adı ile Hordeolum, göz kapağının altında yer alan bez yapısında meydana gelen bakteri kaynaklı enfeksiyonun adıdır. Hastaneler ve çeşitli sağlık kuruluşlarına gelen vakalar arasında sıklıkla karşılaşılan arpacık, uygun tedavi yöntemleri ile kısa süre içerisinde tedavi edilebilir. Şiddetli ağrıya sebep olması sebebiyle ilk başta büyük bir rahatsızlık olarak görülse tıbbi tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilen bir rahatsızlıktır. Bu sebeple gözde arpacık çıkması durumunda kısa süre içerisinde sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Peki, arpacık belirtileri nelerdir?









Arpacık Nedir?



Arpacık Neden Olur?





Arpacık Belirtileri Nelerdir?



Arpacık Nasıl Geçer?



Hordeolum, bir diğer adı ile arpacık, göz kapağının altında bulunan bezlerde meydana gelen enfeksiyonun adıdır. Bakteriyel bir enfeksiyon olması sebebiyle bulaşıcılık taşıyan bu rahatsızlığın bir başkasına bulaşmaması ve kişinin görme yetisine zarar vermemesi adına tedavi edilmesi son derece önemlidir. Erken teşhis edilmesi durumunda kısa süre içerisinde tedavisi gerçekleştirilen arpacık aşırı derecede ilerlemiş olursa cerrahi işlem gerektirebilir.Arpacık, stafilokok adı verilen bakteriler sebebiyle ortaya çıkan göz enfeksiyonuna verilen isimdir. Genellikle kirpik diplerinde bulunan kıl folikülleri arasında çıkan arpacık, bu bölgede bulunan yağ, tter ve salgı bezlerinin tıkanmasına sebep olur. Tıkanıklığın başlaması sonrasında gözün bu kısmında şişlik ve ağrı meydana gelir. Hem alt hem de üst göz kapağında meydana gelebilecek olan bu enfeksiyon kimi zaman iç kısımda kimi zaman ise dış kısımda görülebilir. Gözün dış kısmında görülebilen arpacık, o bölgede yer alan bakterilerin enfeksiyona sebep olması ile oluşurken kapalı alanda biriken bakteriler ise göz kapağının alt kısmında birikerek iç bölgede arpacık çıkmasına sebep olur.Arpacık problemi ile karşı karşıya kalan pek çok insan 'sorusunun cevabını araştırıyor. Genellikle gözde şiddetli bir ağrının ortaya çıkması sonrasında insanı paniğe sokan ve çeşitli göz kusurlarından endişe edilmesini sağlayan arpacığın belirtilerinin bilinmesi son derece önemlidir. Arpacık sorunu yaşayan kişilerin teşhisi kolaylıkla gerçekleştirmesi adına alanına uzman doktorlar arpacık belirtileri hakkında açıklama yapmıştır. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göreaşağıdaki gibidir.· Gözde batma hissi· Gözde rahatsızlık hissi· Gözde yaşarma· Göz kapaklarında şişlik· Işığa karşı hassasiyetArpacığın en sık görülen belirtileri arasında yer almaktadır. Ancak arpacık gelişimi sırasında ve sonrasında meydana gelen belirtiler kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Bu sebeple arpacığın herhangi bir belirtisinin görülmesi durumunda göz ardı etmeden sağlık kuruluşuna başvurulması önemlidir. Başvuru sonrasında alanında uzman doktorlar fiziki muayene gerçekleştirerek hastanın arpacık seviyesini belirlerler. Kırmızı, şişmiş bir gözkapağı görülmesi durumunda hastada travmaya sebep olan bir hastalığın olup olmadığının belirlenmesi de sağlanır.Gözde meydana gelen pek çok arpacık lezyonu birkaç zaman içerisinde kendiliğinden geçer. Ancak arpacığın geçmediği aksine enfeksiyonun artmasıyla birlikte daha da ileri seviyelere ulaştığı da görülmektedir. Bu sebeple tüm arpacık vakalarının doktor muayenesinden geçmesi son derece önemlidir. Bunun yanı sıra arpacıktan etkilenen bölgeye masaj yapmak, sıcak kompres uygulama, tedavi sürecinin hızlandırılmasını sağlayabilir. Sıcak kompresin efekte bölgedeki bağ dokusunun yumuşamasını sağlaması ve tıkanmış kanalların açılmasına yardımcı olması sebebiyle pek çok arpacık tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Aynı zamanda göz kapağına masaj uygulanması da bölgede biriken iltihabın dışarı atılmasını sağlayabilir.Yapılan tüm uygulamalara rağmen arpacığın gerileme göstermemesi durumunda antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Antibiyotik tedavisi ile birlikte rahatsızlık en az seviyeye indirilebilir ve zaman içerisinde tamamen ortadan kaldırılır. Bunun yanı sıra ödemin azalmasını sağlayacak steroid ilaçlar da doktor kontrolünde kullanılabilir.hakkında alanında uzman doktorlar bu şekilde açıklama gerçekleştirmiştir. Ancak arpacığın bulaşıcı bir hastalık olması sebebiyle arpacık hastalığı olan kişilerin ortak havlu, peçete, gözlük mendili gibi eşyaları kullanmaması gerekmektedir.