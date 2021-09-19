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Bakım ihalesi CHP'li şirkete verilmişti! Yolda kaldı trafiği kilitledi!

Bakım ihalesi CHP'li şirkete verilmişti! Yolda kaldı trafiği kilitledi!

Bozulan İETT aracı trafiği kitlerken, İETT aracının arızalandığı noktanın devamında trafiğin açıldığı anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 14:18
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 14:33
Bakım ihalesi CHP'li şirkete verilmişti! Yolda kaldı trafiği kilitledi!

İstanbulluların büyük bir vaktinin geçtiği trafikte yaşanan İETT arızaları, yollardan geçişi zorluyor.

Bozulan ve yolcuların mağdur olduğu İETT araçlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bu sabah bir vatandaş, tıkanan trafiğin ortasında bozuk İETT aracını görüntüledi.

BOZUK İETT ARACI, TRAFİĞİ KİTLEDİ

Yoldan geçen sürücü tarafından kayda alınan görüntülerde, arıza yapan İETT aracının trafiği kitlediği görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Yolun ortasındaki araçtan yolcular tahliye edilirken, İETT aracının bozulduğu noktanın devamında trafiğin de açık olduğu kameraya yansıdı.



BAKIM İHALESİ CHP'Lİ VEKİLİN ŞİRKETİNE

Bu arızaların yaşanmasında ana sebep olarak; otobüslerin bakım ihalesinin CHP'li vekilin bağlantılı olduğu şirkete verilmesi gösteriliyor.

Otobüs arızalarının çoğalması üzerine yapılan araştırmada; yaklaşık 1,5 milyar liralık bakım ihalelerinin, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildiği görüldü



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