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CHP'li İdil Zaman'dan çarşaflı kadınlarla dalga geçen paylaşım

CHP'li İdil Zaman'dan çarşaflı kadınlarla dalga geçen paylaşım

CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı İdil Zaman, sosyal medya hesabından çarşaflı kadınlar ile dalga geçen bir video paylaştı. Çarşaflı kadın filtresine erkek yüzü yerleştirilen video sosyal medyada tepki çekti.

Ekleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 00:44
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 00:46
CHP'li İdil Zaman'dan çarşaflı kadınlarla dalga geçen paylaşım

Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki kadının zincire vurulduğu görüntüler tepkilere neden olmuştu.

CHP'li başkandan tepki çeken paylaşım

O görüntüye tepkiler dinmemişken, CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı İdil Zaman'dan çarşaflı kadınlarla dalga geçen bir paylaşım geldi.

TikTok'ta çekilen çarşaflı kadın filtresine erkek yüzü yerleştirilen bir videoyu Instagram hesabından paylaşan Zaman, sosyal medyada tepki çekti.


Zaman'ın gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını kapattığı görüldü.


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