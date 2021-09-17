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AYM'den Skandal Karar! İşkence Yalanıyla Fetö'cüye Tazminat Verdiler!

AYM'den Skandal Karar! İşkence Yalanıyla Fetö'cüye Tazminat Verdiler!

FETÖ’den 26 yıl hapis cezası alan mahrem imam, cezaevinde işkence gördüğüne dair bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, hiçbir delil olmamasına rağmen başvuruyu kabul edip FETÖ’cüye 50 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 09:37
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 09:56
AYM'den Skandal Karar! İşkence Yalanıyla Fetö'cüye Tazminat Verdiler!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Afyonkarahisar jandarma il imamı 'Hikmet' kod adlı Ahmet Aşık, yargılandığı FETÖ davasından 26 yıl ceza aldı. Mahrem imamlık yaptığı dönemde askerlere talimat vererek il jandarma komutanının bilgisayarından bilgileri çaldırdığı ve ByLock kullandığı belirlenen Aşık, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'nde örgüt üyelerinden aldığı talimatla 7 ay sonra 'İşkence gördüm' diyerek şikâyette bulundu.

Soruşturmayı yürüten savcılık, sanığın işkence gördüğüne dair hiçbir delil bulamadı. Soruşturma kapsamında Aşık ile aynı koğuşta kalan FETÖ hükümlüsü A.K. de, cezaevindeyken işkence gördüklerine dair şikâyette bulunmaları yönünde talimat verildiğini itiraf etti. Aşık, bu kez Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Sanıkların işkence yalanına başvurmaları için örgütten talimat verildiğini ortaya koyan ifadelere ve işkenceye dair delil bulunamamasına rağmen AYM, FETÖ'cü Ahmet Aşık'ın şikâyetiyle ilgili skandal bir karara imza attı. FETÖ üyeleri tarafından Türkiye Devleti'ni uluslararası kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak, terör örgütü soruşturmalarını sulandırmak ve terörle mücadele edilmesinin önüne geçilmek için yapılan bireysel başvuruyu inceleyen AYM, 'İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğini' belirtti.

Kararın bir örneğini ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderen AYM, başvurucuya 50 bin lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

İŞKENCEYE DAİR DELİL YOK
BANK Asya'ya FETÖ'nün talimatı sonrasında para yatıran ve ByLock'ta 343 mesajı ortaya çıkan mahrem imam Ahmet Aşık, cezaevine konulduktan 9 gün sonra 'Cezaevi Tabipliği'ne gitti. Aşık tutuklandıktan 7 ay sonra da avukatına kendisinin emniyette tecavüze uğradığına dair iddiaları içeren mektup yazdı.

Açılan soruşturmada, Aşık'ın emniyette avukatı huzurunda ifade verdiği ve tutuklanmadan önce yapılan muayenede ise herhangi bir darp-cebir izine rastlanmadığı tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, tutuklanma sürecinde avukatına, savcılığa ve Sulh Ceza Hakimliği'ne işkence gördüğüne dair beyanda bulunmadığı da belirlendi. Buna rağmen AYM'nin verdiği karar şaşkınlıkla karşılandı.

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