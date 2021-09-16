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Tekirdağ Çorlu'da vatandaş su almak için sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu'da vatandaş su almak için sokağa döküldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanılan 3 günlük su kesintisi nedeniyle, vatandaşlar tankerde su sırası bekledi.

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 21:46
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 21:47
Tekirdağ Çorlu'da vatandaş su almak için sokağa döküldü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde su sıkıntısı vatandaşları çileden çıkarttı.

Tekirdağ Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce, su kesintisi bildirimi uzayınca evde su bulamayan vatandaşlar, ellerinde bidon, kova ve mataralarla sokağa döküldü.

GÖRÜNTÜLER 2000 YILI ÖNCESİ TÜRKİYE'SİNİ HATIRLATTI

Tanker önünde su kuyruğu oluşturan kadın, erkek, çoluk çocuk ve çok sayıda vatandaşın görüntüleri Türkiye’de 2000 yılı öncesini hatırlattı.

TANKER ÖNÜNDE SU SIRASI

Çorlu Belediyesi yetkilileri Reşadiye Mahallesi’nde tankerlerle su dağıtması ilkel metoda dönerek ilginç görüntüler oluşturdu.

Reşadiye Mahallesi’nde tankerlerden su taşıyan vatandaşlar ellerine aldıkları bidonlarla su beklerken, tankerinin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

"REZİLLİK, ARIYORUZ AÇMIYORLAR, SUYUMUZ GELSİN ARTIK"

Sıra bekleyen vatandaşlar, "3 gündür sular kesik. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Kimse bir açıklama yapmıyor. 3 gündür sular kesik. Şu doldurmaya çalışıyoruz. Rezillik bunlar rezillik. Arıyoruz açmıyorlar. Suyumuz gelsin artık" dedi.


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