Mustafa Varank ile Fatma Şahin arasında esprili sohbet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geçtiğimzi haziran ayında Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği röportaj, tekrardan gündem oldu.



Bakan Mustafa Varank'ı Gazianteplilerin fahri hemşehrisi olarak gösteren Fatma Şahin'in, bugün tekrardan paylaştığı görüntülerde ikilinin esprileri izleyenleri gülümsetti.



'GAZİANTEP GÜZEL YERLERE GELECEK'

Gaziantep'e övgüler dizen Varank 'Ben Gazianteplileri gerçekten tebrik ediyorum. Çok başarılılar. Belediyecilikte siz çok güzel bir örneği ortaya koyuyorsunuz. İlçelerimizle birlikte, bu muhteşem güzellik Gazianteplilerin gelip nefes aldığı bir yer. İnşallah Gaziantep çok daha güzel yerlere gelecek. Biz buna eminiz.' ifadelerini kullandı.



'HİÇ SUSMUYORSUN BAŞKANIM'

Bakan Varank'tan sonra söze giren Şahin'in 'Cumhurbaşkanımızın 94 ruhunu yaşatan şehriz. Yerel kalkınmanın mimari karşınızda.' ifadeleri sonrası Varank 'Burada ben konuşacaktım ama hiç susmuyorsunuz başkanım.' diyerek yaptığı espri gülüşmelere neden oldu.



'EN İYİ YAPTIĞIM İŞ'

Şahin ise bu espriye gülüp 'En iyi yaptığım iş.' diyerek cevap verdi.