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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "en yüksek danışma kurulu" olarak tanımlanan Milli Eğitim Şurası, 7 yılın ardından ilk kez toplanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şura ile ilgili "Üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu konular, 'temel eğitimde fırsat eşitliği', 'mesleki eğitimin iyileştirilmesi' ve 'öğretmenlerin mesleki gelişimi' olacak" açıklamasında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 16:41
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 16:47
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları hazırlayan ve 7 yıldır toplanmayan şura, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında geniş bir katılımla düzenlenecek.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Milli Eğitim bakan yardımcıları ve bakanlık merkez teşkilatı birim amirlerinin tabii üyeler olarak katılacağı şuraya bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şura konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar da davet edilecek.

ÜÇ ANA KONU BELİRLENDİ

Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun bir aradan sonra Milli Eğitim Şurası'nı yeniden toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, '20. Milli Eğitim Şurası'nın başlığı 'eğitimde fırsat eşitliği' olacak. Şurada üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu konular, 'temel eğitimde fırsat eşitliği', 'mesleki eğitimin iyileştirilmesi' ve 'öğretmenlerin mesleki gelişimi' olacak.' bilgilerini paylaştı.

Şura kapsamında oluşturulacak özel ihtisas komisyonları dışında okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin çalışma gruplarının da oluşturulacağını aktaran Özer, şu bilgileri verdi:

'Şuranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçilecek ve 26 farklı yerde bölgesel toplantılar düzenlenip hazırlık raporları düzenlenecek. Şura kapsamında hazırlanacak özel ihtisas komisyonu raporları, şura üyelerine önceden gönderilecek. Bilindiği gibi şura kararları, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınıyor ve kararlar, bakan oluru ile Tebliğler Dergisi'nde yayınlanıyor. 20. Milli Eğitim Şurası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum.'

Mahmut Özer


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