Kazadan Ve Beladan Korunmak İçin Hangi Dua Okunur? Kazadan ve Beladan Korunma Duası

Kazadan ve beladan korunmak için bazı dualar ve sureler vardır. Özellikle evden çıkarken, yolculuk esnasında bu duaları okumak son derece önemlidir. Kazadan ve beladan korunmak, kurtulmak, Allah'tan yardım istemek için okunacak duaları bu haberimizde sizler için derledik. Haberin detaylarında ‘Kazadan ve beladan korunmak için hangi dua okunur?' sorusuna yanıt bulabilirsiniz. İşte kazadan ve beladan korunma duası…





KAZADAN VE BELADAN KORUNMAK İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?



BELADAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK SURELER



BELA İLE İLGİLİ HADİSLER



Kötülüklerden Korunma Duası



Kötülüklerden Korunma Duası Türkçe Anlamı



Kazadan ve Beladan Korunma Duası Nasıl Okunur?



Ayetel KürsiNas SuresiFelak SuresiPeygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) derde düşen birisini gören kimse şu duayı okumasını söylemiştirr;Okunuşu:''Elhamdülillahillezi afani mimma ibtelake bihi.ve feddaleni ala kesirin mimmen haleka tafdila''Anlamı:Bana afiyet veren ve beni yarattıklarından birçoklarına karşı üstün kılan Allah'a hamd olsun '' derse o bela ne olursa olsun bunu söyleyen kişi yaşadığı müddetçe ondan afiyete kavuşturulur. (Tırmizi, Fazlu'd-dua 38 no: 3431)Hz. Âişe, Hz. Peygamber'den daha şiddetli ağrılara mâruz kalan birini görmediğini söylemiştir. (bk. Tirmizî, 'Zühd', 56). Hastalığa mübtelâ olan müminin günahları affa uğrar (el-Muvaṭṭaʾ, 'ʿAyn', 8; Müsned, VI, 157).Hz. Peygamber, 'Takat getirilemeyen belâlara kendinizi mâruz bırakarak zelil olmayın' buyurmuş (Tirmizî, 'Fiten', 67; İbn Mâce, 'Fiten', 31) ve dayanılmaz belâlardan daima Allah'a sığınmıştır (Buhârî, 'Daʿavât', 23).Bir hadise göre âfiyette olanlar, belâ ehline âhirette verilen sevabın çokluğunu görünce, 'Keşke dünyada iken derimiz makasla doğransaydı' diyecekler ve onların âhiretteki haline imreneceklerdir (Tirmizî, 'Zühd', 58). Bununla birlikte Allah'tan âfiyet dilemek gerekir (Tirmizî, 'Daʿavât', 91; Müsned, V, 231, 235). Bu yüzden belâda olanlara merhamet etmek lâzımdır; âfiyette olanların da hamdetmeleri gerekir (el-Muvaṭṭaʾ, 'Kelâm', 8).Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim.Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce arşın Rabbisin. Allah'ın istediği, dilediği olur ancak istemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah sayesindedir.Allah'ım sen birsin. Yalnız sadece sana inanırım. Sana hep inandım. Her daim senin isteğin olur. Senin isteğin dışında gerçekleşmez. Güç ve kuvvet kazanmak sadece senin sayendedir. Peki, kazadan ve beladan korunma duası nasıl okunur?, kaza ve beladan korunmak isteyen kişi tarafından okunmalıdır. Her gece yatmadan önce okunması gereken bu dua kişinin çeşitli belalardan korunmasını sağlar. Aynı zamanda isteğe bağlı olarak kazadan ve beladan korunma duasını suya da okuyabilirsiniz. Duayı okuduğunuz suyu ertesi gün günün herhangi bir saatinde içebilirsiniz.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu şekilde açıklanmıştır.