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Kazadan Ve Beladan Korunmak İçin Hangi Dua Okunur? Kazadan ve Beladan Korunma Duası

Kazadan Ve Beladan Korunmak İçin Hangi Dua Okunur? Kazadan ve Beladan Korunma Duası

Kaza ve bela pek çok probleme sebep olan durumlara verilen isimdir. Bu nedenle insanlar kazadan ve beladan korunmak için yaratıcıya dua ederler. Allah’tan (C.C) kaza ve beladan koruması için yardım isteyen Müslümanlar bu aşamada beladan korunmak için dualar araştırıyor. Bizler ise bu haberimizde sizlerden gelen ‘Kazadan ve beladan korunmak için hangi dua okunur?’ sorusunu cevaplandıracağız. Peki, kazadan ve beladan korunmak için hangi dua okunur? İşte kazadan ve beladan korunma duası

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 10:39
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 10:45
Kazadan Ve Beladan Korunmak İçin Hangi Dua Okunur? Kazadan ve Beladan Korunma Duası

Kazadan ve beladan korunmak için bazı dualar ve sureler vardır. Özellikle evden çıkarken, yolculuk esnasında bu duaları okumak son derece önemlidir. Kazadan ve beladan korunmak, kurtulmak, Allah'tan yardım istemek için okunacak duaları bu haberimizde sizler için derledik. Haberin detaylarında ‘Kazadan ve beladan korunmak için hangi dua okunur?' sorusuna yanıt bulabilirsiniz. İşte kazadan ve beladan korunma duası

KAZADAN VE BELADAN KORUNMAK İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?

BELADAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK SURELER

Ayetel Kürsi

Nas Suresi

Felak Suresi

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) derde düşen birisini gören kimse şu duayı okumasını söylemiştirr;

Okunuşu:

''Elhamdülillahillezi afani mimma ibtelake bihi.ve feddaleni ala kesirin mimmen haleka tafdila''

Anlamı:

Bana afiyet veren ve beni yarattıklarından birçoklarına karşı üstün kılan Allah'a hamd olsun '' derse o bela ne olursa olsun bunu söyleyen kişi yaşadığı müddetçe ondan afiyete kavuşturulur. (Tırmizi, Fazlu'd-dua 38 no: 3431)





BELA İLE İLGİLİ HADİSLER


Hz. Âişe, Hz. Peygamber'den daha şiddetli ağrılara mâruz kalan birini görmediğini söylemiştir. (bk. Tirmizî, 'Zühd', 56). Hastalığa mübtelâ olan müminin günahları affa uğrar (el-Muvaṭṭaʾ, 'ʿAyn', 8; Müsned, VI, 157).

Hz. Peygamber, 'Takat getirilemeyen belâlara kendinizi mâruz bırakarak zelil olmayın' buyurmuş (Tirmizî, 'Fiten', 67; İbn Mâce, 'Fiten', 31) ve dayanılmaz belâlardan daima Allah'a sığınmıştır (Buhârî, 'Daʿavât', 23).

Bir hadise göre âfiyette olanlar, belâ ehline âhirette verilen sevabın çokluğunu görünce, 'Keşke dünyada iken derimiz makasla doğransaydı' diyecekler ve onların âhiretteki haline imreneceklerdir (Tirmizî, 'Zühd', 58). Bununla birlikte Allah'tan âfiyet dilemek gerekir (Tirmizî, 'Daʿavât', 91; Müsned, V, 231, 235). Bu yüzden belâda olanlara merhamet etmek lâzımdır; âfiyette olanların da hamdetmeleri gerekir (el-Muvaṭṭaʾ, 'Kelâm', 8).

Kötülüklerden Korunma Duası


Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim.

Kötülüklerden Korunma Duası Türkçe Anlamı


Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce arşın Rabbisin. Allah'ın istediği, dilediği olur ancak istemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah sayesindedir.

Allah'ım sen birsin. Yalnız sadece sana inanırım. Sana hep inandım. Her daim senin isteğin olur. Senin isteğin dışında gerçekleşmez. Güç ve kuvvet kazanmak sadece senin sayendedir. Peki, kazadan ve beladan korunma duası nasıl okunur?

Kazadan ve Beladan Korunma Duası Nasıl Okunur?


Kazadan ve beladan korunma duası, kaza ve beladan korunmak isteyen kişi tarafından okunmalıdır. Her gece yatmadan önce okunması gereken bu dua kişinin çeşitli belalardan korunmasını sağlar. Aynı zamanda isteğe bağlı olarak kazadan ve beladan korunma duasını suya da okuyabilirsiniz. Duayı okuduğunuz suyu ertesi gün günün herhangi bir saatinde içebilirsiniz.

Kazadan ve beladan korunma duası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu şekilde açıklanmıştır.

Kazadan ve Beladan Korunma Duası


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