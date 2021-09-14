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İmamoğlu'nun modacısı sinagogda doğum günü kutladı! Parti mi satanist ayini mi?

İmamoğlu'nun modacısı sinagogda doğum günü kutladı! Parti mi satanist ayini mi?

31 yaşına girecek olan tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, artık müze olarak hizmet veren Karaköy’deki Zülfaris Sinagogu’nda doğum günü partisi düzenledi.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 10:48
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 11:45
İmamoğlu'nun modacısı sinagogda doğum günü kutladı! Parti mi satanist ayini mi?

Magazinin gündeminde Dilara Fındıkoğlu'nun 31. yaş günü kutlaması var.

Karaköy'deki Zülfaris Sinagogu'nda doğum günü partisi düzenleyen Dilara Fındıkoğlu, çok sayıda ünlü ismi davet etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun modacısı olarak bilinen Fındıkoğlu'nun düzenlediği doğum günü partisinde satanizm ayinine benzeyen bazı ritüeller vardı.



SATANİZM AYİNİNE BENZETİLEN PARTİ

Fındıkoğlu, davetlilere sürpriz yaparak sahnede şarkı söyledi.

Parti konsepti de tartışmalara neden oldu.



Küçük çocuklarla verdiği pozlarla zaman zaman tartışılan bir isim olan Dilara Fındıkoğlu'nun partisinde, küçük bir oyuncak bebek elde gezdirildi daha sonra yere atıldı.

Mumlar yakıldı, yerlere kan gibi boyalar akıtıldı.



Bazı sosyal medya kullanıcıları, yapılanların satanizme ait ritüeller olduğunu yazdı.


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