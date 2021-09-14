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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan işçilerle buluşma programında konuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen buluşmada Erdoğan çalışanların haklarını koruma noktasında diğer birçok kalemden imkanları zorlama pahasına feragat ederek alın teri, gelir ve işçinin refahı için çalıştıklarını belirtti. Milli Gelirin artış oranından çok fazla olan asgari ücret artışının da bunun ispatı olduğunu söyleyen Erdoğan "Türkiye'yi en üst seviyeye çıkarma hedeflerimize sıkı sıkı bağlıyız" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 13:17
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 13:38
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde işçilerle buluşma programında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan ve mesajlar veren Başkan Erdoğan ekonomik verilerin pandemi öncesinin bile üzerine çıktığını aktarırken "Hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız" sözlerini kullandı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Farklı sektörlerde alın teriyle ekmeklerini kazanan kardeşlerimle bugün bu gazi mekanda, milletin evinde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türk-İş Başkanımız ve Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.

İMKANLARI ZORLAMA PAHASINA ÇALIŞANLARIN YANINDA OLDUK

Gönüllerinizden kopup gelen şu sevgi için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Hayatına İETT'de işçi olarak başlamış, siyasetin her kademesinde bulunmuş bir kardeşinizim. Emeğiyle alın teriyle çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Çalışmak kadar emeğinin karşılığını almanın ne kadar önemli olduğunun da gayet farkındayız. Bu hakların temini için gerektiğinde imkanları zorlama pahasına tercihimizi hep çalışanlarının emeklerinden yana kullandık.

ÇALIŞANLARIN GELİR VE REFAHINI YÜKSELTECEK FORMÜLLER ÜZERİNDE DURDUK

Asgari ücreti 16 kata yakın artırmamız Milli gelire oranla bakıldığında en somut örnek olarak karşımızdadır. Tüm toplu sözleşme görüşmelerinde hep çalışanlarımızın gelir ve refahını yükseltecek formüller üzerinde durduk. Kamu ve özel sektörü benzer yönde hareket etmeye yönelttik.

PANİKLERİ DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR

Salgın ve saldırılar nedeniyle yavaşlasak da süratli bir toparlanma ile salgın öncesinin bile üzerine çıktık. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür. Çalışanlarımızın refahı ve ekonomide Türkiye'yi en üst seviyeye çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız"

Ülkemizin siyasetten ekonomiye savunmadan altyapıya her alanda katettiği mesafeti görenlerin panikleri doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Milletin evindeki buluşmamıza iştirakiniz için her birinize teşekkür ediyor sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."


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