Alıkonulan Aktivistler Girit’te! İşgalci İsrail Sumud Filosu’na Saldırmıştı

Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filoya yönelik İsrail müdahalesi sonrası, uluslararası sularda durdurulan filodaki aktivistler, Yunan sahil güvenliği eşliğinde Girit Adası'nda karaya çıkarıldı.Yaklaşık 175 aktivistin, kimliği açıklanmayan bir yerleşim yerine dört otobüsle götürüldüğü bildirildi. İsrail tarafı, 20'den fazla tekneden indirilen kişilerin Yunanistan'a sevk edildiğini açıklarken, organizatörler sayının daha yüksek olduğunu savundu.İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sürecin Yunanistan ile koordineli şekilde yürütüldüğünü belirterek, aktivistlerin kısa sürede Yunan kıyılarına ulaştırıldığını ifade etti.Bazı Avrupa ülkeleri, vatandaşlarının da bulunduğu aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunarak müdahaleyi uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirdi. ABD ise İsrail'e destek vererek filoyu 'siyasi bir gösteri' olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, müttefik ülkelerin filoya destek vermemesi gerektiğini vurguladı.İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.