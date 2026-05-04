Trump’ın Özgürlük Projesi'nde Ters Köşe! Sanılanın Aksine Gemilere Donanma Eşlik Etmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemileri kurtarmak için duyurduğu 'Özgürlük Projesi'nin perde arkasındaki detaylara ulaştı.Trump'ın, gemileri Basra Körfezi'nden çıkarmak üzere duyurduğu ABD misyonu, sanılanın aksine ABD Donanması'nın gemilere eşlik etmesini içermeyecek.WSJ'nin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, ABD Donanması ticari gemilere Hürmüz Boğazı geçişinde fiziksel olarak eşlik etmeyecek. Bunun yerine ABD, nakliye ve sigorta şirketleriyle koordinasyon sağlayarak, gemilere mayınlardan temizlenmiş güvenli rotalar konusunda talimat verecek.Geleneksel bir askeri operasyondan ziyade, istihbarat paylaşımı ve diplomatik koordinasyon odaklı bir mekanizma işletilecek.Trump'ın bu hamlesine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki yeni deniz düzenlemesine yönelik her türlü müdahalesini 'ateşkesin ihlali' olarak değerlendireceklerini açıkladı.Azizi, 'Basra Körfezi Trump'ın hayali paylaşımlarıyla yönetilmeyecek' diyerek, uyarıda bulundu.Ayrıca Devrim Muhafızları da ABD'nin mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından, bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını hedef alacağını kaydetti.1.600 GEMİ MAHSUR KALDIGemi takipçileri ve brokerler, boğazın her iki yakasında yaklaşık 1.600 geminin hala mahsur olduğunu duyurdu. Birçok diplomatik kaynak ise ABD'nin yeni girişimine şüpheyle yaklaşıyor.Özellikle gemi sahipleri şirketleri net bir ateşkes olmadan hareket etmenin riskli olduğunu, zira Batılı bir mekanizmanın yönlendirmesiyle hareket etmenin gemileri İran Devrim Muhafızları için daha açık bir hedef haline getirebileceğinden endişe ediyor.'KUYULAR KAPANMAK ÜZERE'Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ablukasının İran üzerindeki ekonomik baskısının zirveye ulaştığını söyledi. Bessent, İran'ın petrol depolama tesislerinin tamamen dolduğunu ve bu durumun devam etmesi halinde Tahran'ın önümüzdeki hafta petrol kuyularını kapatmak zorunda kalacağını iddia etti.